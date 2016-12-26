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26 декабря 2016, 14:49 | Футбол: Чемпионат мира | Интерфакс

Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на «Зенит-Арене»

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Строительно-монтажные работы на стадионе на Крестовском острове Петербурга завершены, сообщила пресс-секретарь генерального подрядчика строительства — ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

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«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала она в твиттере в понедельник.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 декабря, истекает срок госконтракта на достройку стадиона в Петербурге.

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства — компанией «Инжтрансстрой СПб» (входит в «Трансстрой»). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ — 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей). Все работы следует завершить не позднее 26 декабря 2016 года.

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.
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