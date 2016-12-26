Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на «Зенит-Арене»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала она в твиттере в понедельник.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня.</p>— Екатерина Гигиняк (@giginyak) <a href="https://twitter.com/giginyak/status/813286047266328577">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 декабря, истекает срок госконтракта на достройку стадиона в Петербурге.

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства — компанией «Инжтрансстрой СПб» (входит в «Трансстрой»). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ — 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей). Все работы следует завершить не позднее 26 декабря 2016 года.

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.