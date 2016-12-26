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Если трибуны не будут пользоваться популярностью, мы их разберем и отправим в те муниципалитеты, где они нужны. Если будут востребованы у нас, будут стоять у нас. Город мы подготовим, будет совершенно другая ситуация с транспортом. Поля, которые сейчас строятся, уйдут в спортшколы, СКБ-арена перейдет в академию футбола, дети будут тренироваться. По Центральному стадиону — сделаем все возможное, чтобы заполнялся, может «Урал» и в еврокубках еще поиграет, — рассказал губернатор.

Наследие будет использоваться по прямому назначению, подытожил он.