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26 декабря 2016, 12:04 | Футбол: Чемпионат мира | Nakanune.ru

После ЧМ-18 спортивные арены Екатеринбурга отойдут спортшколам. «Что не используется — разберем и увезем туда, где есть потребность»

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции рассказал, что будет с «наследием чемпионата» — аренами, которые останутся после ЧМ-18, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции рассказал что будет с наследием чемпионата — аренами которые останутся после ЧМ-2018 Увеличить
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Если трибуны не будут пользоваться популярностью, мы их разберем и отправим в те муниципалитеты, где они нужны. Если будут востребованы у нас, будут стоять у нас. Город мы подготовим, будет совершенно другая ситуация с транспортом. Поля, которые сейчас строятся, уйдут в спортшколы, СКБ-арена перейдет в академию футбола, дети будут тренироваться. По Центральному стадиону — сделаем все возможное, чтобы заполнялся, может «Урал» и в еврокубках еще поиграет, — рассказал губернатор.

Наследие будет использоваться по прямому назначению, подытожил он.
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Новости Чемпионата мира

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут использовать для боксерских боев

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут использовать для боксерских боев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, в дальнейшем может быть использован для проведения международных боксерских поединков. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.
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