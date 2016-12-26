После ЧМ-18 спортивные арены Екатеринбурга отойдут спортшколам. «Что не используется — разберем и увезем туда, где есть потребность»
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой
пресс-конференции рассказал, что будет с «наследием чемпионата» — аренами, которые останутся после ЧМ-18, передает корреспондент Накануне.RU.
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Видимо, что-то случилось...
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Если трибуны не будут пользоваться популярностью, мы их разберем и отправим в те муниципалитеты, где они нужны. Если будут востребованы у нас, будут стоять у нас. Город мы подготовим, будет совершенно другая ситуация с транспортом. Поля, которые сейчас строятся, уйдут в спортшколы,
Наследие будет использоваться по прямому назначению, подытожил он.
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