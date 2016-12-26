«Метрострой»: На «Крестовском» строительные работы закончены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Стадион, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, в дальнейшем может быть использован для проведения международных боксерских поединков. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.