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26 декабря 2016, 11:55 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

«Метрострой»: На «Крестовском» строительные работы закончены

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге завершены все строительные работы.

На стадионе <span class=error>Крестовский</span> в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> завершены все строительные работы. Увеличить
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Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщила пресс-секретарь компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала Гигиняк.

На прошлой неделе член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что окончательный бюджет на строительство стадиона «Крестовский» составил 41 млрд рублей.
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