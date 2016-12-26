«Метрострой»: На «Крестовском» строительные работы закончены
На стадионе «Крестовский» в
Санкт-Петербурге завершены все строительные работы.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер» сообщила
«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — написала Гигиняк.
На прошлой неделе член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что окончательный бюджет на строительство стадиона «Крестовский» составил 41 млрд рублей.
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