В ФИФА считают формулу «16 групп по 3 команды» оптимальной для чемпионата мира

В организации считают, что при таком количестве сборных самый оптимальный вариант проведения группового этапа — 16 групп по 3 команды. В таком случае плей-офф будет начинаться с 1/32 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей.

Кроме того, аналитики затронули финансовую сторону вопроса. Чистая прибыль ФИФА при таком варианте может увеличиться на 640 миллионов долларов по сравнению со стандартной схемой проведения. Все эти изменения могут произойти с 2026 года.