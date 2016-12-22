Стадион «Мордовия-Арена» должен быть сдан в декабре 2017 года
ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Готовность стадиона «Мордовия-Арена», строящегося в Саранске к чемпионату мира 2018 года по футболу, составляет 63%, он должен быть сдан в декабре 2017 года. Об этом сегодня доложил глава республики Мордовия Владимир Волков
вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко на заседании координационного совета по подготовке к ЧМ-2018.
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«Сегодня готовность главного стадиона Саранска к чемпионату мира составляет 63%. Он должен быть сдан в декабре 2017 года. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты», — доложил Волков.
«Сейчас ряд работ — по временным сооружениям, монолиту и сваям — завершен на 100%. Почти вполовину выполнен монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по реконструкции тренировочных площадок. Например, на тренировочной площадке на стадионе футбольного клуба “Мордовия” уже установлены четыре световые мачты, идет монтаж металлоконструкций разминочной зоны. Все три тренировочные площадки должны быть сданы в августе 2017 года», — рассказал ТАСС генеральный директор АНО «Дирекция
Стадион «Мордовия-Арена» рассчитан на 44 149 мест в период чемпионата мира. В режиме «Наследия» часть трибун третьего яруса, выполненных из металлоконструкций, будет разобрана, и стадион превратится в современный семейный
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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