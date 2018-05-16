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21:18 (мск), источник: ТАСС

ФК «Чертаново» разгромил «Псков-747» и обеспечил себе место в ФНЛ в следующем сезоне

ТАСС, 16 мая. Московский клуб «Чертаново» в гостях со счетом 5:0 обыграл «Псков-747» в матче 24-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и гарантировал себе участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующий сезон.

Голы забили Антон Зиньковский (47-я минута), Роман Ежов (54), Дмитрий Цыпченко (80, 89) и Максим Глушенков (88).

За два тура до конца чемпионата в турнирной таблице зоны «Запад» «Чертаново» занимает первое место, набрав 58 очков. На втором месте с 48 очками располагается московский клуб «Локомотив-Казанка», третьим идет «Текстильщик» из Иваново (48).

В двух заключительных встречах ПФЛ «Чертаново» 20 мая дома сыграет с «Муромом» из Мурманска, а 27 мая на выезде — с «Текстильщиком».

Клуб «Чертаново» впервые в своей истории пробился в первый дивизион чемпионата России. Команда была воссоздана в 2014 году. В сезонах трех предыдущих сезонах клуб выступал в зоне «Центр» ПФЛ, лучшим результатом команды было шестое место в сезоне-2016/17 ПФЛ. Команда является структурным подразделением Центра спорта и образования «Чертаново», большую часть состава составляют игроки не старше 23 лет.

По итогам сезона-2017/18 четыре команды вылетели из ФНЛ — «Ротор-Волгоград», владивостокский «Луч-Энергия», «Тюмень» и воронежский «Факел». Их места в следующем сезоне займут четыре победителя зон «Центр», «Урал-Приволжье», «Запад» и «Юг», ни одна команда из зоны «Восток» не подала заявку на лицензирование в ФНЛ и в следующем сезоне не сыграет в первом дивизионе национального чемпионата. Ранее московский «Арарат» досрочно победил в зоне «Юг» и обеспечил себе место в ФНЛ на следующий сезон.

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