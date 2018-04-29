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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В Ульяновске «Волга» и «Лада-Тольятти» сыграли на поле, залитом водой

В матче 21-го тура зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ состоялась игра в экстремальных погодных условиях.

Ульяновская «Волга» принимала «Ладу-Тольятти» (1:0) на поле, залитом водой. Директор стадиона Валерий Коробков перед матчем прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Да, будет тяжело. Мы тонем, но матч состоится в любую погоду. В подобных условиях мы были, например, в 2016 году, когда в Кубке России “Волга” принимала пермский “Амкар”. Ничего страшного, справились. Думаю, выдержим и в этот раз!» — цитирует Коробкова «Ульяновская правда».

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