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21:47 (мск), источник: ТАСС

Московский «Арарат» досрочно обеспечил выход в Футбольную национальную лигу

ТАСС, 28 апреля. Московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и в следующем сезоне сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

В субботу прошли матчи 21-го тура зоны «Центр» ПФЛ. «Арарат» в гостях сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 1:1. В составе москвичей забитым мячом отметился Давид Хурцидзе (22-я минута), у хозяев отличился Евгений Дудиков (27).

Ближайший преследователь «Арарата» — клуб «Рязань», занимающий второе место, разошелся миром с московским «Торпедо» — 0:0.

В турнирной таблице зоны «Центр» «Арарат» за пять туров до конца чемпионата обеспечил себе первое место, набрав 55 очков. В активе «Рязани» 39 баллов. Таким образом, «Арарат» стал первой командой в нынешнем сезоне, пробившейся из ПФЛ в ФНЛ.

Клуб «Арарат» был основан в 2017 году и начал выступления в ПФЛ в зоне «Центр». Команда была названа в честь известного ереванского клуба «Арарат». За команду выступали бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, а также Игорь Лебеденко и Алексей Ребко.

Арарат М
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