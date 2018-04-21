«Мордовия» сыграла вничью с ФК «Зенит-Ижевск» в 1-м тестовом матче на арене ЧМ в Саранске
САРАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. «Мордовия» сыграла вничью с клубом «Зенит-Ижевск» со счетом 0:0 в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне
САРАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. «Мордовия» сыграла вничью с клубом «Зенит-Ижевск» со счетом 0:0 в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне
«Мордовия» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков после 18 матчей. «Зенит-Ижевск» занимает шестое место после 19 игр (32).
Во втором тестовом матче на саранском стадионе 4 мая «Мордовия» сыграет против «КАМАЗа». В третьей тестовой игре, которая пройдет 16 мая, саранский клуб примет «Сызрань-2003».
Ранее сообщалось, что плановая загрузка стадиона на первом тестовом матче составит 10 тысяч человек, на втором планируется до 20 тысяч, на третьем — до 44 тысяч зрителей (максимальная загрузка стадиона — прим. ТАСС).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.