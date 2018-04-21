«Мордовия» сыграла вничью с ФК «Зенит-Ижевск» в 1-м тестовом матче на арене ЧМ в Саранске

«Мордовия» лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков после 18 матчей. «Зенит-Ижевск» занимает шестое место после 19 игр (32).

Во втором тестовом матче на саранском стадионе 4 мая «Мордовия» сыграет против «КАМАЗа». В третьей тестовой игре, которая пройдет 16 мая, саранский клуб примет «Сызрань-2003».

Ранее сообщалось, что плановая загрузка стадиона на первом тестовом матче составит 10 тысяч человек, на втором планируется до 20 тысяч, на третьем — до 44 тысяч зрителей (максимальная загрузка стадиона — прим. ТАСС).