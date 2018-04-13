Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета

«32-летний специалист провёл с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубке ФНЛ и последних предсезонных играх. Предыдущий наставник, Игорь Звездин, покинул клуб по состоянию здоровья, а в последние месяцы командой руководил именно Букаткин, который хорошо зарекомендовал себя перспективным и грамотным специалистом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Букаткин стал шестым наставником, который работает с «Араратом» с лета. Помимо него и Звездина, ранее в роли главного тренера или исполняющего обязанности наставника команды работали Сергей Булатов, Аркадий Имреков, Александр Григорян и Погос Галстян.