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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета

Руководство московского «Арарата» приняло решение о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба команды в сети «ВКонтакте».

«32-летний специалист провёл с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубке ФНЛ и последних предсезонных играх. Предыдущий наставник, Игорь Звездин, покинул клуб по состоянию здоровья, а в последние месяцы командой руководил именно Букаткин, который хорошо зарекомендовал себя перспективным и грамотным специалистом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Букаткин стал шестым наставником, который работает с «Араратом» с лета. Помимо него и Звездина, ранее в роли главного тренера или исполняющего обязанности наставника команды работали Сергей Булатов, Аркадий Имреков, Александр Григорян и Погос Галстян.

«Арарат» с 45 очками лидирует в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» после 17 проведённых матчей. «Рязань», которая провела 18 игр, находится на второй строчке с 35 очками.

Арарат М
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