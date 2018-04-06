Президент ПФЛ ответил на заявления Юрана
Президент ПФЛ Андрей Соколов, комментируя заявление главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана о возможном снятии красногорцев с турнира, предложил не воспринимать всерьез слова 48-летнего специалиста.
Президент ПФЛ Андрей Соколов, комментируя заявление главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана о возможном снятии красногорцев с турнира, предложил не воспринимать всерьез слова 48-летнего специалиста.
Накануне, напомним, Юран сказал «СЭ», что допускает снятие команды с турнира
— Заявление Юрана читал, — сказал Соколов. — И могу сказать: вы меньше слушайте Юрана. Он там свое говорит.
— Объясните, что вы имеете в виду.
— Он говорит про третьего вратаря, а никакой там травмы нет. Этот вопрос рассматривал комитет (на заседании комитета РФС по статусу игроков было отказано в удовлетворении заявления «Зоркого», который просил дозаявить игрока вне регистрационного периода. — Прим. «СЭ»). У них была куча вратарей, они из
— Для чего тогда Юран делает эти заявления?
— Позвоните и спросите у него.
— То есть вся эта ситуация надуманна Юраном?
— Конечно.
— Разговаривали с представителями «Зоркого»?
— Да.
— И как они комментируют эту ситуацию?
— Договорились с Юраном, а он подвел. Что еще тут можно сказать? (Андрей СИЗЯКИН).