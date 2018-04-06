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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент ПФЛ ответил на заявления Юрана

Президент ПФЛ Андрей Соколов, комментируя заявление главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана о возможном снятии красногорцев с турнира, предложил не воспринимать всерьез слова 48-летнего специалиста.

Источник: РИА "Новости"

Накануне, напомним, Юран сказал «СЭ», что допускает снятие команды с турнира из-за того, что подмосковному клубу запретили дозаявить вратаря вне регистрационного периода.

— Заявление Юрана читал, — сказал Соколов. — И могу сказать: вы меньше слушайте Юрана. Он там свое говорит.

— Объясните, что вы имеете в виду.

— Он говорит про третьего вратаря, а никакой там травмы нет. Этот вопрос рассматривал комитет (на заседании комитета РФС по статусу игроков было отказано в удовлетворении заявления «Зоркого», который просил дозаявить игрока вне регистрационного периода. — Прим. «СЭ»). У них была куча вратарей, они из зачем-то поотзаявляли, а теперь один якобы получил травму, и они хотят заявить нового.

— Для чего тогда Юран делает эти заявления?

— Позвоните и спросите у него.

— То есть вся эта ситуация надуманна Юраном?

— Конечно.

— Разговаривали с представителями «Зоркого»?

— Да.

— И как они комментируют эту ситуацию?

— Договорились с Юраном, а он подвел. Что еще тут можно сказать? (Андрей СИЗЯКИН).

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