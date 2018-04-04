«Торпедо» — самый московский клуб! О новой жизни черно-белых

Источник: Спорт-Экспресс

Культурный центр ЗИЛ на Восточной улице (он же Дворец культуры ЗИЛа) — сам по себе памятник, эталонный образец архитектуры конструктивизма. Во вторник вечером сохранивший свой исторический облик лекторий центра до отказа заполнили поклонники «Торпедо», пришедшие на встречу с руководством клуба. От совсем юных до совсем возрастных.

С учетом того, что происходило с черно-белыми в последние годы, этих людей тоже можно смело назвать «памятником». Во-первых, истории великого клуба, трижды чемпиона страны и семикратного обладателя Кубка, постепенно умиравшего всю постсоветскую эпоху синхронно с автомобильным заводом. Во-вторых, стойкости и верности.

Напомню, осенью прошлого года владельцем «Торпедо» стал миллиардер Роман Авдеев. Клуб, можно сказать, достался ему в нагрузку к стадиону на Восточной улице. Планируется, что арена на этом месте будет построена новая, а вокруг появятся жилые дома.

В декабре было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента клуба Александра Тукманова. Председателем совета директоров был избран Павел Поселенов — гендиректор компании, подконтрольной структурам Авдеева. Новым президентом «Торпедо» стала Елена Еленцева, которая была до этого директором стадиона на Восточной.

Авдеев на встречу с болельщиками приехал лично. Зал ему много раз бурно аплодировал, потому что верил, это чувствовалось. Да и как не верить человеку, у которого 23 ребенка (своих и усыновленных).

— Когда я приобрел девелоперский проект и первый раз оказался на стадионе, то почувствовал какую-то волшебную атмосферу, ауру, — сказал Авдеев. — А потом узнал, что команда от стадиона отделена и играет непонятно где. Решил, что так быть не должно. Все должно быть по-человечески. Я честно могу сказать, что большим фанатом футбола никогда не был. Но теперь я стал болельщиком «Торпедо». Это как в анекдоте: «Котенок боялся пылесоса, а потом всосался».

Болельщики черно-белых явно отвыкли от того, что клуб готов идти с ними на диалог. Показательно, что первый же вопрос из зала после приветствия Авдеева касался… переноса ближайшего матча с «Калугой». Фанат увидел в этом какой-то подвох, но Еленцева и главный тренер Игорь Колыванов все спокойно объяснили, и разговор зашел о вещах поважнее.

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

— Вы вкладываете в клуб свои личные средства? — спросили Авдеева.

— И собственные, и средства бизнеса, в котором я являюсь ключевым акционером.

— Говорилось, что долги клуба составляют около миллиарда рублей.

— Так оно и есть.

— Почему вы решили их гасить? Не проще ли было провести процедуру банкротства?

— Банкротство — процесс очень длительный и ничего хорошего он не принесет. Будем долги гасить. Но команде это мешать не будет.

— Александр Мамут ранее выражал заинтересованность в помощи «Торпедо». У вас с ним были контакты?

— Пока нам финансов хватает, но для предложений мы открыты.

— Нет планов пустить часть акций клуба в открытую продажу, чтобы их приобретали болельщики?

— Для этого клуб должен генерировать прибыль. Кому нужны долги?

О ЗАДАЧАХ И ТУКМАНОВЕ

— Есть ли у вас знакомые, которые тоже инвестируют в футбольные клубы? Вроде Леонида Федуна. Если да, хотели бы их со временем обыграть?

— Спортивный азарт у меня есть, но я не хочу давать обещаний, что скоро мы все полетим в космос. Сейчас «Торпедо» находится там, где находится. И пока задача у нас — выйти по итогам следующего сезона в первый дивизион. Для этого будет обеспечен бюджет. Думаю, мы с этой задачей справимся.

— А если «Арарат» откажется от повышения, готовы рискнуть и уже летом пойти в ФНЛ?

— Пока таких предложений не поступало, так что и говорить не о чем. Хотя самое плохое — это попасть наверх неподготовленными и сразу вылететь обратно. Перспективного плана пока нет, но мы планируем проводить такие встречи регулярно, и на одной из следующих обязательно план представим. Залихватских задач ставить не планируем, чтобы потом не было стыдно. И, конечно, будем вкладываться в воспитание своих ребят.

— Ходят странные слухи, что эмблема «Торпедо» клубу сейчас не принадлежит. Поясните.

— Не хочу негативно высказываться о предыдущих владельцах, хотя положение дел вы сами знаете какое. Так вот буквально в последние дни перед тем, как владение клубом переходило ко мне, логотип был буквально украден. Это было сделано незаконно и по-человечески подло. Мы это отловили и приняли все меры, чтобы вернуть (по некоторым данным, за несколько дней до увольнения Тукманов передал все товарные знаки в фонд, которым управляют его друг и сын. Сейчас клуб подал иск в суд о признании передачи незаконной. — Прим. «СЭ»).

— Будет ли уголовное преследование Тукманова? — спросил один из фанатов под всеобщее ликование.

— Мы стараемся смотреть вперед, а не назад. Хотя, конечно, сейчас мы проводим аудит, и сделаем выводы. Информация будет открытой.

— Придете на первую домашнюю игру на фанатский сектор? Хотя бы на тайм, — зал снова взорвался аплодисментами.

— Обязательно. Я и не планировал на вип-трибуну идти.

О СТАДИОНЕ НА ВОСТОЧНОЙ

— Расскажите, что именно планируется делать со стадионом?

— Тот проект, который мы приобрели, оказался никуда не годным. Все это мы будем перепроектировать. Один пример — в старом проекте вообще нет трибун за воротами.

— Нас категорически не устроил старый проект, — взял слово Поселенов. — Помимо отсутствия трибун за воротами, было прописано искусственное поле, а численность мест занижена. Мы увеличим ее до 15 тысяч (это максимум, который возможен на конкретном месте по законодательным нормам). Мы уже съездили в Германию, чтобы посмотреть арены примерно такого же уровня, и ходим сделать самый продуманный стадион в России! Отвели себе на проработку вопроса год. Школы бокса и борьбы тоже будут построены. И постараемся по максимуму сохранить исторические элементы. На новом стадионе предусмотрен музей, клуб болельщиков.

— Жилье рядом со стадионом будет? Потому что если да, то мы готовы продавать свои квартиры и переезжать сюда.

— Наша основная задача — создать здесь новую профессиональную инфраструктуру. Например, на верхней части будет построен манеж 60 на 40, новые залы, будут и тренировочные поля. Жилищное строительство тоже будет, но будет только дополнять спортивную часть.

О ФАНАТАХ

Украшением вечера стало появление на сцене нового директора по безопасности. Человек, одетый в кепочку и с кожаной сумкой через плечо, подкупил всех своей непосредственностью.

— Известно ли вам о работе предыдущих безопасников? Как вы планируете выстраивать работу с нами? И как планируете выстраивать работу с местными органами правопорядка не в Москве, которые засыпаны ориентировками на многих из тех, кто сидит в этом зале? Потому что нормально посещать футбол нет возможности. Одни люди ушли, вы пришли, мы поедем, — а там «Добрый вечер»…

— Добрый вечер, — под общий смех повторил новый «безопасник». — Не, это я не продолжаю, я здороваюсь. Что касается тех, кто работал до меня, я каких-то отзывов давать не буду. Мало ли… Может, человек он был хороший. Не суди, да не будь судимым. Что ты хочешь, чтобы я сказал?

Что касается выстраивания отношений. Мы настроены на позитив. Я оказался по другую сторону баррикад, скажем так. Много лет отдал борьбе с преступностью, скажем так. И прекрасно знаю, что такое массовые беспорядки. Не поймите неправильно. Вот вы говорите, что вас везде встречают инквизиторы и кольцо пулеметчиков. Наверное, для этого должны быть мотивы. Но главный мотив, надеюсь, ушел. Будем искать золотую середину. Надеюсь на ваше сотрудничество. Иначе я своим бывшим коллегам наобещаю, что все у нас будет хорошо, а вы меня на первом матче подведете.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Елена Еленцева отчиталась о работе за первые месяцы года. Достижения пока, понятно, скромные, но все строится на мелочах.

— заранее определено и согласовано начало всех домашних матчей,

— представители клуба поздравили ветеранов, отмечавших дни рождения, вручили им подарки.

— поданы документы для того, что стадиону на Восточной вернулось название «Спортивный комплекс “Торпедо” имени Эдуарда Стрельцова».

— принято решение, что 2018 год пройдет под знаком столетнего юбилея заслуженного игроки и тренера Александра Пономарева, организован сбор средств для установления памятной доски на доме, где он жил,

— получены права на домен Torpedo.ru, ведутся работы по модернизации сайта,

— запущена абонементная программа,

— в центре Западной трибуны из белых кресел выложена буква Т,

— прорабатывается вопрос переименования станции МЦК «Автозаводская» в «Торпедо».

Главный тренер команды Игорь Колыванов, вручив игровые майки новичкам, призвал молодых футболистов гордиться тем, что им довелось защищать цвета великого клуба.

— Я бывший динамовец, но за семь месяцев успел проникнуться историей «Торпедо». Мы хотим построить построить клуб, который сможет как раньше конкурировать с «Динамо», ЦСКА, тем же «Зенитом». Понятно, что за один год этого не сделать, но постепенно хотим с вашей помощью добиться чего-то светлого и доброго.