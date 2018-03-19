Врачи клуба второго дивизиона спасли жизнь человеку

У человека, который летел в Ереван в одном самолете с московским клубом «Арарат», вдруг случился гипертонический криз.



Хорошо, что на борту с командой в этот момент был весь персонал, в том числе и медицинский. Пассажиру пришлось оказывать первую помощь прямо в полете.



На странице «Арарата» в ВК пишут, что доктор и массажисты команды в буквальном смысле спасли человеку жизнь.