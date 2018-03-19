Он работал на баскетбольном матче США - СССР судьей-хронометристом.
Врачи клуба второго дивизиона спасли жизнь человеку
Пассажиру повезло, что в одном самолёте с ним летела футбольная команда.
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Пассажиру повезло, что в одном самолёте с ним летела футбольная команда.
У человека, который летел в Ереван в одном самолете с московским клубом «Арарат», вдруг случился гипертонический криз.
Хорошо, что на борту с командой в этот момент был весь персонал, в том числе и медицинский. Пассажиру пришлось оказывать первую помощь прямо в полете.
На странице «Арарата» в ВК пишут, что доктор и массажисты команды в буквальном смысле спасли человеку жизнь.
Кто знает, как все сложилось бы, если б на борту самолета не было врачей клуба.