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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

На президента футбольного клуб «Иртыш» завели уголовное дело

Игроки и персонал не получали зарплату несколько месяцев.

В областном управлении Следственного Комитета сообщили, что на президента омского футбольного клуба «Иртыш» завели уголовное дело. Менеджера подозревают в том, что подчиненные не получали зарплату несколько месяцев.

— По версии следствия, подозреваемый с июля 2017 по январь 2018 года не выплачивал заработную плату футболистам, обслуживающему персоналу и другим работникам, в результате чего перед 59 работниками футбольного клуба образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 7,6 миллионов рублей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. — Образование задолженности подозреваемый объяснил следователям недостаточным финансированием из муниципального бюджета. В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.

По данным официального сайта футбольного клуба, президентом «Иртыша» является Игорь Волошок.

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