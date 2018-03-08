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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Футболисты «Мордовии» отказываются играть из-за долгов

Контрольный матч «Мордовии» против пензенского «Зенита» не состоялся из-за забастовки игроков саранского клуба, утвержает «Столица С».

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, футболисты не получают деньги с осени прошлого года. Некоторые из приезжих игроков отправились в свои города и готовы вернуться в расположение «Мордовии» только после выплат долгов. Первый официальный матч саранцев запланирован на 10 апреля.

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