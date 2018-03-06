«Химичка прослезилась, когда Игорь упал перед ней на колени с букетом роз»

Источник: РИА "Новости"

6 марта Игорю Колыванову исполняется 50 лет. Нынешний наставник московского «Торпедо» за карьеру успел поиграть в Италии, стал европейским чемпионом с молодёжной сборной в 1990 году, а впоследствии и сам воспитал не одного талантливого футболиста. Не каждый именитый мастер в состоянии похвастать «именным» турниром, а Игорь Владимирович — может. Вот уже десятилетку под эгидой школы «Чертаново» разыгрывается «Кубок Колыванова» — о степени авторитетности юбиляра в отечественном футболе этот штрих красноречиво говорит.

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Каким футболистом был Колыванов, болельщики прекрасно помнят. Какой он человек — знают немногие: родные, друзья, коллеги по цеху. «Полтинник» юбиляра — замечательный повод восполнить этот пробел. А помогут нам в этом не чужие имениннику люди.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец помнит нашего героя совсем молоденьким — совместную работу они начали ещё в 1984 году.

— Игорь талантливый человек и настоящий профи, — аттестует бывшего подопечного Анатолий Фёдорович. — По своим нравственным качествам Колыванов — тот, о ком думаешь с уважением и благодарностью, что тебе удалось с ним работать. Недавно при встрече вспомнили один эпизод. Меня попросили ненадолго возглавить юношескую сборную, в которой играли Колыванов, Добровольский и другие ребята. Поехали на выезд в Чехию. Матчи проходили тяжело. Так вот Игорь меня удивил с первой встречи. Его отличали прекрасная техника и умение принимать решение в сложных игровых ситуациях. Колыванов — игрок, на которого можно было рассчитывать всегда. Случалось, что некоторые матчи доигрывал с травмой. У него хватало личностных качеств, чтобы довести игру до конца. Рад за него как за тренера. Работая с «Уфой», он внёс немалый вклад в развитие команды. От души желаю ему сполна реализовать свой тренерский потенциал, чтобы было больше удачи и на всё хватало здоровья!

Мало кто знает Колыванова так хорошо, как Сергей Кирьяков — много лет вместе играли и в клубе, и в сборных.



— Мы общаемся со времён школы-интерната ФШМ, хотя он и постарше, на два года, — вспоминает Кирьяков. — Помню, в школе подводили итоги, выставляли оценки в аттестат. У Игоря, как и у всех футболистов юношеской сборной, были проблемы. С некоторыми предметами сложились слишком уж «натянутые» отношения в силу постоянной занятости на сборах и в играх. Одним из таких предметов была химия. Учительницу мы все знали: хоть и болела футболом, а оценка у Игоря всё равно выходила плохая. Надо было спасать ситуацию. И Игорь не растерялся. Когда класс заполнился, Колыванов вошёл с огромным букетом роз, бухнулся перед ней на колени и сказал, что химия — его любимый предмет, а преподаватель — самая любимая учительница из всех в школе. «Химичка» аж прослезилась. И, разумеется, приподняла оценку…

Есть был забавный случай, уже из футбольной жизни. В одной из игр у Игоря была возможность отдать потенциально голевой пас партнёру на пустые ворота. Вместо этого Колыванов взял игру на себя и… промахнулся. После игры в раздевалке мы давай его «песочить»: «Что же ты, не мог отдать передачу? Твой партнёр любой частью тела закатил бы мяч в ворота!». На что он ответил: «Ребят, я-то хотел отдать — голова говорит: “Не надо, решай сам!”. Не ко мне вопросы — к ней, к голове». Вся раздевалка покатилась со смеху…



Полузащитник «Ростова» Александр Сапета под руководством Колыванова стал чемпионом Европы среди юношей U-17:



— У нас был хороший коллектив, — рассказывает Сапета.

— Колыванов всегда старался создать позитивную атмосферу: всё время шутил, с каждым футболистом лично разговаривал, со всеми наладил контакт.

Иногда даже принимал участие в тренировках — играл в квадрат с командой, дурачился. Но при этом не уставал повторять: «Если вы думаете, что у вас много времени, чтобы войти в форму, разогнаться, то вы ошибаетесь. Всё очень быстро заканчивается. Помню тот день, когда закончил карьеру — у меня наворачивались слёзы». Колыванов призывал выкладываться каждый день, на каждой тренировке, чтобы потом, к концу карьеры, не сожалеть горько о потерянном времени.

Во многом благодаря Колыванову раскрылся на высоком уровне Александр Зинченко. «Уфа» стала для техничного хавбека трамплином в другую Премьер-Лигу — Англии. Естественно, что совместную работу с именинником Саша вспоминает с исключительной теплотой.



— Самое яркое воспоминание об Игоре Владимировиче — это сборы! — Улыбается полузащитник «Манчестер Сити». — Это, конечно, что-то! После такого тренинга мы любую команду перебегали на несколько километров, и при этом никто не уставал. Если сборы выдержал — дальше всё намного легче. И к требованиям других тренеров проще привыкать.



Пользуясь случаем, хочу пожелать ему крепкого здоровья, успехов в задуманном, достатка вечного и чтобы всё получалось на его жизненном пути!

«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям и желает удачи Игорю Колыванову здоровья и новых свершений!