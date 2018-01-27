«Роснефть» с февраля 2018 года станет спонсором футбольного клуба «Ангушт» из Назрани

«Команда сейчас существует за счет ингушских инвесторов. У нас уже есть договоренность с компанией “Роснефть”, что с февраля 2018 года она в течение пяти лет будет спонсировать команду. Компания взяла на себя обязательства финансировать футбольный клуб “Ангушт” на уровне второго дивизиона российского чемпионата по футболу», — рассказал Алхазуров.