«Роснефть» с февраля 2018 года станет спонсором футбольного клуба «Ангушт» из Назрани

«Команда сейчас существует за счет ингушских инвесторов. У нас уже есть договоренность с компанией “Роснефть”, что с февраля 2018 года она в течение пяти лет будет спонсировать команду. Компания взяла на себя обязательства финансировать футбольный клуб “Ангушт” на уровне второго дивизиона российского чемпионата по футболу», — рассказал Алхазуров.
По словам министра, задачи по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) перед командой пока не стоит. «Мы найдем другой источник финансирования, тогда будем ставить задачу перехода в высшие лиги», — пояснил собеседник агентства.
«Ангушт» — российский футбольный клуб из города Назрань, основанный в 1993 году. В настоящее время команда выступает в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем сезоне клуб занимает 12-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.