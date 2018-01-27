Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Куркума помогает пожилым
Ученые впервые рассчитали силу толчков плода в утробе матери
"Жизнь врежет так, как не била раньше": эмигрант из РФ о переезде
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ4
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Реал4
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг1
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария5
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво2
Леванте2
Все события
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
8«Россия должна это ценить»
14:11 (мск), источник: ТАСС

«Роснефть» с февраля 2018 года станет спонсором футбольного клуба «Ангушт» из Назрани

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания «Роснефть» с февраля 2018 года станет спонсором футбольного клуба «Ангушт» из Назрани на ближайшие пять лет. Об этом ТАСС по телефону сообщил министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров.

«Команда сейчас существует за счет ингушских инвесторов. У нас уже есть договоренность с компанией “Роснефть”, что с февраля 2018 года она в течение пяти лет будет спонсировать команду. Компания взяла на себя обязательства финансировать футбольный клуб “Ангушт” на уровне второго дивизиона российского чемпионата по футболу», — рассказал Алхазуров.

По словам министра, задачи по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) перед командой пока не стоит. «Мы найдем другой источник финансирования, тогда будем ставить задачу перехода в высшие лиги», — пояснил собеседник агентства.

«Ангушт» — российский футбольный клуб из города Назрань, основанный в 1993 году. В настоящее время команда выступает в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем сезоне клуб занимает 12-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.

Ангушт
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
«Узнавал у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»
Бестемьянова: Готова отдать свое золото, чтоб Букин попал на ОИ
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь