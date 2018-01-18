Борис Игнатьев: Я больше не являюсь сотрудником «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

— В начале этой недели у вас должна была состояться встреча с руководством «Торпедо» по поводу вашей дальнейшей работы в клубе. Переговоры уже прошли?

— Да, встреча прошла. По ее итогам могу сказать, что я больше не являюсь сотрудником «Торпедо», — приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру». — Пока это вся информация на данный момент.

— В клубе вам не предложили никаких вариантов сотрудничества?

— Нет. Никаких предложений со стороны руководства клуба не поступило. Можно сказать, что моя деятельность там закончилась, и официально я не работаю в «Торпедо».

— Такое решение клуба стало для вас неожиданностью?