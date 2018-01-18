Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года.
Борис Игнатьев: Я больше не являюсь сотрудником «Торпедо»
Бывший
Бывший
— В начале этой недели у вас должна была состояться встреча с руководством «Торпедо» по поводу вашей дальнейшей работы в клубе. Переговоры уже прошли?
— Да, встреча прошла. По ее итогам могу сказать, что я больше не являюсь сотрудником «Торпедо», — приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру». — Пока это вся информация на данный момент.
— В клубе вам не предложили никаких вариантов сотрудничества?
— Нет. Никаких предложений со стороны руководства клуба не поступило. Можно сказать, что моя деятельность там закончилась, и официально я не работаю в «Торпедо».
— Такое решение клуба стало для вас неожиданностью?
— Нет. Я приблизительно представлял, что так оно и будет.