Елена Еленцева официально назначена президентом «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

На этом посту она сменила Александра Тукманова. О предстоящей смене президента клуба концерн сообщил в октябре.

«Вечером 26 декабря состоялось первое заседание совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества, — говорится в сообщении пресс-службы концерна. — Им стал Поселенов Павел Александрович. Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Тукманова Александра Вячеславовича с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК “Торпедо Москва” Еленцевой Елены Васильевны».

В сентябре 75,51% акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум». Тукманов 6 октября рассказал ТАСС, что новым собственником клуба стал «МКБ-капитал», основная часть акций которого принадлежит «Россиуму». Также концерн является собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где «Торпедо» в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

Тукманов занимал должность президента «Торпедо» с января 2007 года по июль 2008-го, он вернулся на этот пост в апреле 2009 года. Будучи футболистом, Тукманов выступал за «Торпедо» с 1969 по 1975 год, в 1972 году стал в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице- президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.