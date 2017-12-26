Тукманов: Нет вероятности, что останусь в «Торпедо», мне это и самому не надо
Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, что не собирается продолжать работу в столичном клубе.
Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, что не собирается продолжать работу в столичном клубе.
«Вчера было собрание акционеров, на котором был избран новый совет директоров. Я в него не вхожу.
Теперь совет должен избрать руководителя клуба. Наверно, это произойдёт в ближайшие дни. Тогда и будет поставлена точка. Думаю, что будет объявлена
Что касается передачи полномочий, то есть определённая процедура. Будем ей следовать. Никакой вероятности, что я останусь в команде, нет. Мне это и самому не надо. Я надеюсь, что все сотрудники клуба продолжат свою работу. Они люди опытные, грамотные, в футболе работают давно и дело своё знают, — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.