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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Тукманов: Нет вероятности, что останусь в «Торпедо», мне это и самому не надо

Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, что не собирается продолжать работу в столичном клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера было собрание акционеров, на котором был избран новый совет директоров. Я в него не вхожу.

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Теперь совет должен избрать руководителя клуба. Наверно, это произойдёт в ближайшие дни. Тогда и будет поставлена точка. Думаю, что будет объявлена какая-то программа развития «Торпедо». И она будет связанна с футболом, а не с организационными вопросами.

Что касается передачи полномочий, то есть определённая процедура. Будем ей следовать. Никакой вероятности, что я останусь в команде, нет. Мне это и самому не надо. Я надеюсь, что все сотрудники клуба продолжат свою работу. Они люди опытные, грамотные, в футболе работают давно и дело своё знают, — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Торпедо М
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