В «КАМАЗе» предложили транслировать матчи ПФЛ вместо игр АПЛ

«Во-первых, перейти на систему “Весна — осень”. Во-вторых, заручиться медийной поддержкой того же “Матч-ТВ”. Почему налогоплательщик должен платить за трансляцию матчей английского чемпионата? Я бы перенес все зарубежные чемпионаты на платные каналы, а высвободившиеся деньги пустил бы на выкуп прав на трансляцию матчей российских лиг. Это стало бы и импортозамещением, и поддержкой отечественного производителя, и понятной и логичной субсидией в наш футбол», — сказал Феоктистов.

«Уж коли мы заговорили о том, что наше государство субсидирует футбол, то ему нужно это делать с умом. На Западе медиаправа — одна из существенных статей доходов клубов, у нас же они не дают такого притока денег. Значит, надо заменить их выкуп на обязательные взносы госкомпаний в футбольный бюджет страны. Иначе футбол в России умрет. Коммерсантам нет смысла вкладываться в него, потому что в нашем футболе на данный момент во многом нет ничего — ни прибыли, ни имиджа», — подчеркнул он.