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Камил Байрамов назначен главным тренером ростовского СКА
Новым наставником ростовского футбольного клуба СКА стал Камил Байрамов.
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Новым наставником ростовского футбольного клуба СКА стал Камил Байрамов.
С 2016 года Камил Байрамов тренировал молодежную команду «СКА-2 ДГТУ». Помогать ему на новой должности будет Александр Татаркин, игравший за СКА с 1987 по 1989 гг.
Напомним, что с 2015 года главным тренером ростовского СКА был Михаил Куприянов.