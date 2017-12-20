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14:27 (мск), источник: Onedivision.ru

Камил Байрамов назначен главным тренером ростовского СКА

Новым наставником ростовского футбольного клуба СКА стал Камил Байрамов.

С 2016 года Камил Байрамов тренировал молодежную команду «СКА-2 ДГТУ». Помогать ему на новой должности будет Александр Татаркин, игравший за СКА с 1987 по 1989 гг.

Напомним, что с 2015 года главным тренером ростовского СКА был Михаил Куприянов.

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