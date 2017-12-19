Игорь Лебеденко: После ухода Павлюченко понимал, что я — следующий

Источник: Спорт-Экспресс

Лебеденко — уникальный для «Арарата» футболист. 34-летний нападающий сыграл во всех официальных матчах команды, причем в большинстве из них — от звонка до звонка. Было бы логично со стороны клуба оставить ветерана и назначить его капитаном. Но руководство решило иначе и расторгло контракты со всеми опытными игроками.

— Вы действительно покинули «Арарат» по обоюдному желанию или это больше решение руководства? — первый вопрос форварду.

— В большей степени мой уход связи с изменением вектора развития клуба, где решили омолодить состав. Видимо, теперь поставят другие задачи. Я приходил в «Арарат» по нескольким причинам. Первая — быть ближе к семье, в Москве. А вторая — перед командой стояли амбициозные цели, что интересно. А как теперь… Пришел молодой тренер со своим видением игры.

— Нет обиды на руководство?

— Нет. Наверное, с самого начало можно было предположить такой исход. Но виделось только хорошее. Эти полгода в команде получились очень хорошими. Понимаю, что ни от одного клуба не поступало столько новостей, как хороших, так и плохих. Ни о чем не жалею. Но обидно, что такая сильная команда распалась, все ребята ушли… В любом случае — желаю успехов «Арарату».

— Не думали, что после ухода Павлюченко и Измайлова вы или Ребко можете быть следующим?

— Если честно, я ждал такого исхода. Рома был главным лицом команды, ее афишей. Болельщики, прежде всего, хотели сфотографироваться с Павлюченко, на него собирались трибуны. И когда ушел такой игрок, я стал понимать, что следующим станет кто-то из нас. Так и получилось. Но ничего страшного не случилось, жизнь продолжается. Дай Бог, чтобы у молодой команды остался такой же результат, какой у нас (в зоне «Центр» второго дивизиона «Арарат» идет первым, опережая вторую команду на 13 очков. — Прим. «СЭ»).

Игорь ЛЕБЕДЕНКО (справа) | Источник: Спорт-Экспресс

— Клуб вам ничего не должен?

— В плане выплат никаких проблем не было. У меня был контракт на два года. Понятно, что за весь период денег мне никто не выплатит, но в любом случае руководство финансово меня не обидело. А так всегда платили день в день.

— Что планируете дальше делать?

— Хочу играть, сил осталось много. Понятно, что из московских клубов за мной очередь не выстраивается. Если придется куда-то уехать — уеду. Посмотрим, какие появятся предложения, варианты. Надеюсь, что команды видели, в какой форме я нахожусь. Прошло не так много времени. Думаю, в ближайшее время удастся определиться.

— На данный момент уже есть предложения?