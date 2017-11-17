Карапетян назначен на пост президента «Арарата»

Председателем совета директоров стал Камо Авагумян, вице-президентом — Погос Галстян, спортивным директором — Артем Хачатурян.
Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин. Также в тренерский штаб вошли Дмитрий Безняк (главный тренер-аналитик), Максим Букаткин (старший тренер) и Евгений Костенко (тренер вратарей).
«Арарат» основан в 2017 году и был назван в честь известного ереванского клуба «Арарат». После 17 туров Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.