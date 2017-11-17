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20:57 (мск), источник: ТАСС

Карапетян назначен на пост президента «Арарата»

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский «Арарат» объявил о назначении Самвела Карапетяна на пост президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Арарата».

Источник: РИА "Новости"

Председателем совета директоров стал Камо Авагумян, вице-президентом — Погос Галстян, спортивным директором — Артем Хачатурян.

Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин. Также в тренерский штаб вошли Дмитрий Безняк (главный тренер-аналитик), Максим Букаткин (старший тренер) и Евгений Костенко (тренер вратарей).

«Арарат» основан в 2017 году и был назван в честь известного ереванского клуба «Арарат». После 17 туров Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Арарат М
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