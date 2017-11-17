Марат Измайлов: Может, поиграю еще три года

Источник: Советский спорт

«ОТ ПФЛ ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО»

— Была информация, что вы покинули «Арарат» из-за травмы.

— Я ушел не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов.

— Получается, инициатором ухода были вы?

— Да.

— Александр Григорян очень лестно высказался о совместной работе с вами. А каков он сам?

— Раньше я его не знал, познакомились в «Арарате». Мое мнение о Григоряне было такое же, как у большинства людей: сомнительное. Но, поработав под его руководством, увидел совсем другого человека — очень умного, глубокого. И отличного тренера. Могу сказать об Александре Витальевиче только самое хорошее.

— Что происходило в клубе в начале сентября? Он действительно был на грани исчезновения?

— Как я понимаю, вопрос о закрытии не стоял. Но был короткий период, когда могло произойти все что угодно.

— Именно тогда вы приняли решение уйти?

— Скажем так: тогда появилось первое зерно. С этого все началось.

— Команда лидирует в зоне «Центр» с 13-очковым отрывом от второго места. Так силен «Арарат», или так слабы конкуренты?

— И то и другое. Прежде я не видел второй дивизион даже со стороны, никогда не следил за ним. И ожидал немного большего. Допускал, что некоторым командам может не хватать качества, но думал, они будут использовать силовую манеру игры, выезжать за счет «физики», порой даже наглости и грубости. Но этого я не увидел. Наверное, к счастью для «Арарата» и для меня: все оказалось проще, чем предполагал.

«САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КОМАНДА — «СПАРТАК»

— У другой вашей бывшей команды, «Краснодара», признаки стагнации. Согласны?

— Очень сильно переживаю за родной клуб. Если бы чувствовал силы помочь «Краснодару» и оказался ему необходим, играл бы там без всяких финансовых условий. Это больше, чем просто контракт. Странно, что классная команда с суперпрофессиональным руководством, отличными условиями показывает неидеальный результат. Найти объяснения тяжело — я не нахожусь внутри клуба.

— «Локомотив», напротив, прогрессирует. Удивлены его лидерством?

— Совсем нет. Наоборот, удивлен был предыдущими сезонами, когда «Локомотив» практически тем же составом, с сильным подбором игроков занимал места далеко от призовой тройки. Но уровень чемпионата за последние пару лет немного упал. Могу судить об этом, в частности, по своим первому и второму сезонам в «Краснодаре». Сначала была сумасшедшая конкуренция. Можно вспомнить «Динамо» с Вальбуэна, «Зенит» с Халком, ЦСКА с Мусой и Думбия, «Терек» с Маурисио, Варкеном, «Ростов» с Торбинским, Бухаровым, тот же «Краснодар» с Широковым, Ахмедовым. Чемпионат-2014/15 был очень сильным, мы тогда взяли бронзу, упустив серебро в последнем туре. Но потом клубы потеряли важнейших игроков и стали слабее, как и сама лига.

— А «Локо»?

— Там, напротив, костяк сохранился. Ребята прогрессировали — те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист. Все при нем: сила, мощь, техника. Поражало, что одно время он не попадал в состав «Локо». Сейчас Фернандеш ключевая фигура команды, ее лидер.

— Способны железнодорожники стать чемпионами в этом сезоне?

— Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать «Локомотиву» может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов «Спартак». Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в «Локо».

— Выходит, вам интересно наблюдать за действиями конкретных игроков?

— Да, это касается не только «Спартака», а футбола в целом. Еще с юности просмотр всех матчей у меня основан именно на отдельных персонажах.

— Что по силам железнодорожникам в Лиге Европы?

— Уверен, команда выйдет из группы. Дальше многое зависит от жеребьевки. Немало неприятных команд, с которыми могут возникнуть проблемы.

— «Милан», «Арсенал»?

— Их нельзя назвать неприятными командами — они просто сильные. Но при благоприятном раскладе «Локо» способен дойти далеко. Ребята в клубе опытные.

— Как вам Эдер? Вы ведь пересекались с ним в чемпионате Португалии, когда форвард выступал за «Академику» и «Брагу».

— Хороший нападающий, здорово цепляется за мяч. Несмотря на высокий рост, очень техничен. Это о многом говорит. И Эдер уже забивает, помогает команде.

— Если «Локо» выйдет в Лигу чемпионов, способен пошуметь там, как в начале 2000-х?

— Пока нет смысла об этом рассуждать. До Лиги чемпионов еще два трансферных периода. Состав может претерпеть изменения. В похожем ключе уже прогнозируют выступление «Арарата» в ФНЛ. А ведь не исключено, что полкоманды будет совсем другой.

«ЖАЛЕЛ, ЧТО НЕ ПОКИНУЛ “ЛОКО” РАНЬШЕ»

— С Юрием Семиным давно общались?

— Давно.

— Правда, что он звал вас в «Локо» прошлой зимой?

— Все переговоры со мной велись непосредственно через агента. С его слов, у меня действительно был вариант продолжения карьеры в «Локомотиве». Насколько информация достоверна, лучше спросить у него.

— Почему не сложилось?

— Даже если представить, что это было официальное предложение, ничего бы не получилось: я являлся игроком «Краснодара». И по своей инициативе никогда не ушел бы оттуда в другую команду, даже в «Локомотив». Это могло случиться только по просьбе руководителей. А они меня об этом не просили. Уже говорил, что «Краснодар» для меня нечто большее, чем просто футбольный клуб.

— Можно назвать Юрия Семина лучшим тренером в вашей карьере?

— Одним из лучших — безусловно. Мне повезло работать со многими сильными специалистами, но для меня как футболиста имеют большое значение человеческие качества. Они важнее, чем собственно тренерские. Если тобой руководит очень хороший человек и он тебе доверяет, необязательно даже давать установку, объяснять, куда бежать — влево или вправо. Я и так с удовольствием сделаю больше, чем от меня зависит. В этом отношении с большой благодарностью вспоминаю и Олега Георгиевича Кононова.

— Была возможность остаться в «Локомотиве» в 2007 году?

— Конечно. Было намного сложнее уйти, чем остаться. Скажу больше: практически невозможно было уйти. Разговоры с Юрием Павловичем на тему моего трансфера начались еще в 2001—2002 годах. Представляете, сколько потребовалось времени. Конечно, не все зависело от Семина. Был еще миллион факторов. Это же целая система: и президент, и клуб, и РЖД, и тогдашний министр путей сообщения Николай Аксененко, Царствие ему небесное. В общем, много людей было на этом завязано. А ведь есть еще и вторая сторона, которую все должно устроить по трансферу, контракту. Видимо, летом 2007 года пришло время. Семин, работавший президентом «Локомотива», не стал препятствовать переходу. Он всегда желал мне только лучшего.

— Впоследствии не жалели, что покинули «Локо» в 24 года?

— Наоборот, жалел о том, что не покинул раньше. Планировал очень рано отправиться за рубеж в сильную лигу. Тогда все было бы гораздо проще, имел бы больше времени для прогресса. Если бы уехал в 19−20 лет, то точно не в чемпионат Португалии. Варианты возникали: я футболист сборной, молодой, перспективный, мы выигрываем чемпионаты и кубки, выступаем в Лиге чемпионов.

— Клубы, интересовавшиеся вами, вспомните?

— Многого просто не знаю. Информация проходила мимо меня. Но это были команды из чемпионатов большой пятерки.

— Сычев вернулся в «Локо», точнее, в фарм-клуб железнодорожников «Казанку». А если бы подобное предложение поступило вам?

— Случись это до «Арарата», согласился бы. После — уже нет. Не считаю правильным, расторгнув по своей инициативе контракт с одной командой посреди сезона, заявляться в другую. Это некрасиво.

— Знаете, что вы и Сергей Игнашевич — единственные игроки золотого «Локомотива"-2002, которые еще не завершили карьеру?

— Нет, никогда не думал об этом.

— Тогда был действительно сильнейший состав в истории клуба?

— Возможно. Сейчас уже тяжело вспомнить тот год. Безусловно, очень мощная была команда, хороший коллектив.

— Сегодняшний «Локо» уместно сравнить с тем?

— Не думаю. И дело не в командах. Сам футбол поменялся во всех аспектах.

«НАШИ ИГРОКИ — В ЗОНЕ КОМФОРТА»

— Многие продолжают ругать сборную России. Вы в этом плане оптимист или пессимист?

— Реалист. У нас все сборники умеют хорошо играть в футбол. Но не все показывают высокий уровень одновременно, в конкретном матче. Вспомним Евро-2008. Тогда все сошлось: каждый сыграл в свою силу. Подобное может произойти и на чемпионате мира-2018. В том, что Россия выйдет из группы, у меня уже сейчас нет сомнений. А потом многое будет зависеть от удачного

расклада.

— Братья Миранчуки, Головин — будущее национальной команды?

— Да. В юном возрасте они уже лидеры топ-клубов российского чемпионата. Конечно, хочется, чтобы между молодыми ребятами была своя конкуренция. Но называть ситуацию катастрофой тоже не стал бы. Сейчас много внимания уделяют юношескому футболу: строят поля, манежи, привлекают квалифицированных тренеров. Рано или поздно это принесет плоды. Мое поколение тренировалось на «резинке», асфальте. Наш год в торпедовской ФШМ считался в России одним из самых сильных, побеждал в чемпионате Москвы, страны. Но можете себе представить, что за всю десятилетнюю школьную историю мы ни разу не тренировались на траве. Условий никаких — кругом разруха, хаос. Но все равно из того поколения много ребят доросло до сборной — гораздо больше, чем сейчас.

— Вы один из последних российских игроков, выступавших в зарубежном чемпионате. Почему никто не едет за границу?

— Все логично. У нас футболисты находятся в зоне комфорта: здесь и так все хорошо. Добавим сюда выгодные финансовые условия — в Европе с ее высокими налогами не все могут предложить подобное. Надо идти в неизвестность, пытаться приспособиться к новой жизни. А ведь работать там сложнее, за границей иное отношение к футболу. И вот ты находишься в другом мире, другой культуре — во всем другом. При этом зарабатываешь в десять раз меньше.

«У МЕНЯ МНОГО МИНУСОВ»

— В августе вы приняли участие в Кубке Экспо в Астане — казахстанском аналоге нашего Кубка легенд. С кем удалось повидаться?

— Впервые участвовал в таком празднике, и мне очень понравилось: добрая атмосфера, рядом старые друзья. Тренером российской команды был Валерий Гладилин. Вспоминали, как я играл у него в молодежной сборной. За Россию выступали также Алдонин, Широков, Карпин, Сенников, Цвейба, Кирьяков, Головской, Филимонов. Заняли первое место, в финале победив сборную мира. Правда, я в том матче не играл, надо было возвращаться в «Арарат».

— Ваша июньская цитата: «Я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток». Сейчас эти варианты еще есть?

— Да. Но их можно озвучивать, когда поступили официальные предложения, идут конкретные переговоры. Пока это все вода, разговоры, не имеющие под собой никакой почвы.

— В сентябре вам исполнилось 35. Сколько еще планируете играть?

— Может, вообще не буду. А может, поиграю еще три года в какой-нибудь не самой сильной лиге. С точки зрения здоровья и пользы, которую способен принести, наверное, уже не стоит говорить о клубах, борющихся за попадание в Лигу чемпионов. А все остальное — не проблема. Никаких травм сейчас у меня нет. Хотя в данный момент не думаю о возобновлении карьеры. Специально себя ни к чему не готовлю.

— А что потом? Тренером стать не планируете?

— Пока нет. Но не исключаю, что рано или поздно это может произойти.

— Как оценили бы свою карьеру?

— Больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг. Но если рассуждать с другой стороны, удалось очень многое. Практически всю карьеру выступал на самом высоком уровне, в командах, которые боролись за первые места, еврокубки. И почти каждый год были титулы или медали. В целом очень доволен тем, через что прошел — как в футбольном плане, так и в жизненном.

— Вас до сих пор называют самым техничным игроком в новейшей истории нашего футбола. Как относитесь к таким оценкам?

— Спокойно. Они меня точно не расстраивают (улыбается). Приятно слышать хорошие отзывы, но самое приятное — то, как сам себя ощущаешь. Себя же не обманешь, верно?

— Если бы не травмы, могли стать не просто самым техничным, а сильнейшим?

— Не факт. Возможно, даже наоборот. Травмы невероятно меня закалили, сделали сильнее как человека и как футболиста. Спортсмен, не раз переживший тяжелое повреждение, знает, как через это пройти, не остановиться в развитии или опуститься ниже. Это колоссальный труд — и моральный, и физический. На меня он повлиял в самом лучшем смысле. Возвращаясь после травм, через тренировки, нагрузки я заметно прогрессировал как игрок. Когда уже в зрелом возрасте по семь-восемь часов проводишь с мячом, хочешь не хочешь, подружишься с ним. Отсюда и техника.