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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арарат» vs Павлюченко. История конфликта

«Арарат» и лучший бомбардир премьер-лиги 2006 и 2007 года Роман Павлюченко расторгли контракт по обоюдному согласию. Напоминаем, что привело к такому финалу.

Источник: Спорт-Экспресс

«Арарат» — клуб неспокойный. Вроде бы с отрывом идет на первом месте, на 13 очков опережая «Рязань», а постоянно вокруг него возникает напряжение. Сначала едва не расформировали. Потом команду покинул главный тренер Александр Григорян. И вот теперь — расставание с капитаном и главной звездой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В этом сезоне Павлюченко сыграл за «Арарат» 13 матчей и забил 9 голов. Вроде бы достойно. Однако руководству клуба такая статистика, очевидно, показалась недостаточно впечатляющей, чтобы позволять форварду вольности.

10 ноября появилась новость о том, что в «Арарате» крайне недовольны 35-летним Павлюченко, который улетел раньше времени улетел в отпуск и выложил фотографии со своего отдыха. Отметим, что нападающий пропустил всего один матч — 11 ноября «Арарат» принимал «Энергомаш», и теперь выйдет на поле только в апреле.

Сразу о расторжении контракта речи, который был рассчитан до 30 мая 2018 года, не шло. По информации «СЭ», Павлюченко взял отпуск на восстановление из-за проблем с мышцей бедра. Причем, что важно — с разрешения клуба. Решение по возникшему спору должно было быть принято по возвращении игрока в Москву.

ПАВЛЮЧЕНКО В НЕДОУМЕНИИ

14 ноября вице-президент «Арарата» по информационной политике Андраник Керопян в интервью «СЭ» подтвердил, что у руководства клуба есть к Павлюченко вопросы.

— У «Арарата» нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко, — отметил Керопян. — Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба.

В тот же день «СЭ» связался с самим Павлюченко, который подробно изложил свое видение ситуации:

— Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!

— Как все было?

— Разговаривал с президентом «Арарата», и он мне сказал следующее: «Если главный тренер тебя отпускает, то я не против». Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил — почему тебя нет на занятии?

Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может, какое-то недопонимание случилось. Если бы мне президент и главный тренер сказали, что не отпускают, никуда бы не уехал! Я же не больной человек.

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Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали — я плохо играл за «Арарат». За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в два-три раза больше! Для меня это странно, не понимаю. Ну ответил им: «Если так решили, то давайте». Но это же нечестно!

— У вас же еще была травма. Вы восстановились?

— Получил микронадрыв мышцы. До сих пор болит. И даже после игры с «Химиком» главный тренер мне сказал: «Ром, понимаю, что к следующей игры ты, скорее всего, не восстановишься». И я тоже понимал, что в следующем матче не смогу помочь команде. Но без спроса, самолично, никогда бы не улетел! Не могу понять, почему они так решили.

Я сегодня встречался с генеральным директором, объяснил, что меня отпустили. А он мне говорит: «Тебя никто не отпускал». Даже не знаю, что еще сказать. Если клуб решил разорвать контракт, значит, будем разрывать.

— Не видите другой выход из этой ситуации?

— Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в «Урале». Предстояла важная игра с «Локомотивом», и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб. Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я — Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому.

САНКЦИИ ОТ «АРАРАТА»

А 15 ноября руководство «Арарата» приняло решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов. При этом отмечалось, что контракт с форвардом расторгнут не будет.

— «Арарат» выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко, — говорилось в заявлении. — «Арарат» подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу «Арарат» — «Энергомаш». В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре. Однако, Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом. Мы считаем, что помимо спортивной составляющей, Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим, отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.

«Арарат» официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут, и продолжает действовать в полном объеме. В своей деятельности «Арарат» руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплен в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т. д. в СМИ с руководством и пресс-атташе клуба.

Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99 процентов. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме. «Арарат» подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ.

— Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, — заявил в ответ Павлюченко. — У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!

— Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?

— Да, я получил бумагу-уведомление о том, что они хотят снизить на 99 процентов выплату. Я считаю, что действовал по правилам, так как все было согласовано с руководством. Я лично себе отпуск не назначал. Я был на тренировке, но это мы не обсуждали. Зачем? Я уже вчера высказал все, что я думаю.

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов следом сообщил, что юристы профсоюза уже общаются с Романом и готовы к изучению документов, чтобы сопоставить действия клуба и футболиста.

БОЛЬШЕ НЕ КАПИТАН

«Футболисты “Арарата” провели голосование по выбору нового капитана и вице-капитана. Повязка досталась 31-летнему полузащитнику Алексею Ребко, вице-капитаном выбран 27-летний полузащитник Ираклий Квеквескири», — сообщила вчера пресс-служба клуба, и стало понятно, что счастливого конца в истории с Павлюченко ждать не стоит.

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РАЗВОД, НО НЕ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ

Сегодня в конфликте была поставлена точка: «Арарат» расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон.

— Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, — говорится в заявлении Павлюченко для пресс-службы «Арарата». — Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к «Арарату» за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в «Арарате» было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро «Арарат» добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду.

— Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать, — отметил Павлюченко. От претензий он отказался, так что профсоюз может убрать документы на верхнюю полку.

Где теперь окажется Павлюченко? Слухи поспешили отправить его в «Урал», за который он выступал прежде, но, по словам президента «шмелей» Григория Иванова, форвард не хочет уезжать далеко от Москвы, где его ребенок ходит в школу, и именно по этой причине Роман покинул Екатеринбург.

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