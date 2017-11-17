«Арарат» vs Павлюченко. История конфликта
«Арарат» и лучший бомбардир
«Арарат» и лучший бомбардир
«Арарат» — клуб неспокойный. Вроде бы с отрывом идет на первом месте, на 13 очков опережая «Рязань», а постоянно вокруг него возникает напряжение. Сначала едва не расформировали. Потом команду покинул главный тренер Александр Григорян. И вот теперь — расставание с капитаном и главной звездой.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В этом сезоне Павлюченко сыграл за «Арарат» 13 матчей и забил 9 голов. Вроде бы достойно. Однако руководству клуба такая статистика, очевидно, показалась недостаточно впечатляющей, чтобы позволять форварду вольности.
10 ноября появилась новость о том, что в «Арарате» крайне недовольны 35-летним Павлюченко, который улетел раньше времени улетел в отпуск и выложил фотографии со своего отдыха. Отметим, что нападающий пропустил всего один матч — 11 ноября «Арарат» принимал «Энергомаш», и теперь выйдет на поле только в апреле.
Сразу о расторжении контракта речи, который был рассчитан до 30 мая 2018 года, не шло. По информации «СЭ», Павлюченко взял отпуск на восстановление
ПАВЛЮЧЕНКО В НЕДОУМЕНИИ
14 ноября
— У «Арарата» нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко, — отметил Керопян. — Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба.
В тот же день «СЭ» связался с самим Павлюченко, который подробно изложил свое видение ситуации:
— Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!
— Как все было?
— Разговаривал с президентом «Арарата», и он мне сказал следующее: «Если главный тренер тебя отпускает, то я не против». Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил — почему тебя нет на занятии?
Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может,
Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали — я плохо играл за «Арарат». За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в
— У вас же еще была травма. Вы восстановились?
— Получил микронадрыв мышцы. До сих пор болит. И даже после игры с «Химиком» главный тренер мне сказал: «Ром, понимаю, что к следующей игры ты, скорее всего, не восстановишься». И я тоже понимал, что в следующем матче не смогу помочь команде. Но без спроса, самолично, никогда бы не улетел! Не могу понять, почему они так решили.
Я сегодня встречался с генеральным директором, объяснил, что меня отпустили. А он мне говорит: «Тебя никто не отпускал». Даже не знаю, что еще сказать. Если клуб решил разорвать контракт, значит, будем разрывать.
— Не видите другой выход из этой ситуации?
— Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.
У меня была подобная ситуация в «Урале». Предстояла важная игра с «Локомотивом», и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь
САНКЦИИ ОТ «АРАРАТА»
А 15 ноября руководство «Арарата» приняло решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов. При этом отмечалось, что контракт с форвардом расторгнут не будет.
— «Арарат» выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко, — говорилось в заявлении. — «Арарат» подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу «Арарат» — «Энергомаш». В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре. Однако, Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом. Мы считаем, что помимо спортивной составляющей, Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим, отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.
«Арарат» официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут, и продолжает действовать в полном объеме. В своей деятельности «Арарат» руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплен в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления
Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99 процентов. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме. «Арарат» подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ.
— Буду оспаривать решение клуба в палате РФС по разрешению споров, — заявил в ответ Павлюченко. — У меня нет другого выхода. Что мне теперь, за 100 рублей играть? Я считаю, что это решение необоснованно. Я прочитал, что, когда я уехал за пределы России, клуб мне звонил и писал, чтобы я вернулся. Но такого не было! Мне даже смешно это читать. Ни один человек из клуба со мной не связался!
— Вы разговаривали на тренировке об это ситуации?
— Да, я получил
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов следом сообщил, что юристы профсоюза уже общаются с Романом и готовы к изучению документов, чтобы сопоставить действия клуба и футболиста.
БОЛЬШЕ НЕ КАПИТАН
«Футболисты “Арарата” провели голосование по выбору нового капитана и
РАЗВОД, НО НЕ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Сегодня в конфликте была поставлена точка: «Арарат» расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон.
— Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, — говорится в заявлении Павлюченко для
Время в «Арарате» было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро «Арарат» добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду.
— Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать, — отметил Павлюченко. От претензий он отказался, так что профсоюз может убрать документы на верхнюю полку.
Где теперь окажется Павлюченко? Слухи поспешили отправить его в «Урал», за который он выступал прежде, но, по словам президента «шмелей» Григория Иванова, форвард не хочет уезжать далеко от Москвы, где его ребенок ходит в школу, и именно по этой причине Роман покинул Екатеринбург.