Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Голодающим морякам с судна под Керчью не дают зайти в порт
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Лужков заявил, что был уволен из-за отказа поддержать Медведева
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
ВГТРК не будет показывать Олимпиаду при отстранении сборной РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Виктория Лопырева стала студенткой
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
13:37 (мск), источник: ТАСС

Павлюченко не намерен завершать карьеру футболиста после ухода из «Арарата»

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий футбольного клуба «Арарат» Роман Павлюченко не намерен сейчас завершать профессиональную карьеру. Об этом футболист сообщил ТАСС.

В пятницу «Арарат» объявил о разрыве контракта с 35-летним бывшим нападающим сборной России по обоюдному согласию сторон.

«Сейчас пока отдохну до Нового года, затем посмотрим. Есть звонки, предложения, но сказать, где продолжу карьеру, пока не могу. Позже сядем с семьей и обсудим варианты. Но могу сказать, что я хочу играть, полон сил и заканчивать [карьеру] не собираюсь», — сказал Павлюченко.

Павлюченко выступал за «Арарат» с мая 2017 года. В нынешнем сезоне Профессиональной футбольной лиги игрок забил 9 мячей в 11 играх. Павлюченко стал вторым в списке бомбардиров зоны «Центр». В сезоне-2016/17 он выступал за «Урал», ранее играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».

Арарат М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь