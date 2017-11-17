Павлюченко не намерен завершать карьеру футболиста после ухода из «Арарата»

«Сейчас пока отдохну до Нового года, затем посмотрим. Есть звонки, предложения, но сказать, где продолжу карьеру, пока не могу. Позже сядем с семьей и обсудим варианты. Но могу сказать, что я хочу играть, полон сил и заканчивать [карьеру] не собираюсь», — сказал Павлюченко.