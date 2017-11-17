Павлюченко не намерен завершать карьеру футболиста после ухода из «Арарата»

В пятницу «Арарат» объявил о разрыве контракта с 35-летним бывшим нападающим сборной России по обоюдному согласию сторон.
«Сейчас пока отдохну до Нового года, затем посмотрим. Есть звонки, предложения, но сказать, где продолжу карьеру, пока не могу. Позже сядем с семьей и обсудим варианты. Но могу сказать, что я хочу играть, полон сил и заканчивать [карьеру] не собираюсь», — сказал Павлюченко.
Павлюченко выступал за «Арарат» с мая 2017 года. В нынешнем сезоне Профессиональной футбольной лиги игрок забил 9 мячей в 11 играх. Павлюченко стал вторым в списке бомбардиров зоны «Центр». В сезоне-2016/17 он выступал за «Урал», ранее играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».