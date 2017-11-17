«Арарат» расторг контракт с футболистом Павлюченко по обоюдному согласию

«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, — сказал 35-летний Павлюченко. — Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к “Арарату” за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями».