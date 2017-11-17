«Арарат» расторг контракт с футболистом Павлюченко по обоюдному согласию
ТАСС, 17 ноября. Московский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат» расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию. Об этом сообщает
ТАСС, 17 ноября. Московский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат» расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию. Об этом сообщает
«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, — сказал 35-летний Павлюченко. — Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к “Арарату” за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло
«Время в “Арарате” было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро “Арарат” добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду», — отметил футболист.