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12:41 (мск), источник: ТАСС

«Арарат» расторг контракт с футболистом Павлюченко по обоюдному согласию

ТАСС, 17 ноября. Московский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат» расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, — сказал 35-летний Павлюченко. — Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к “Арарату” за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями».

«Время в “Арарате” было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро “Арарат” добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду», — отметил футболист.

Арарат М
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