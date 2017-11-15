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14:00 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Арарата» Павлюченко обжалует сокращение премий в палате по разрешению споров РФС

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат», выступающего в зоне «Центр», Роман Павлюченко намерен обжаловать решение клуба о сокращении премиальных выплат в палате по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом он сообщил ТАСС.

В среду «Арарат» сократил выплаты премиальных 35-летнему нападающему на 99 процентов. Павлюченко пропустил заключительную игру ПФЛ с «Энергомашем», так как находился на отдыхе в ОАЭ. Игрок также проигнорировал требования тренера явиться в расположение команды перед матчем. Позднее в СМИ футболист заявил, что его отсутствие было согласовано с президентом клуба, но «Арарат» пытается использовать эту ситуацию как причину для разрыва контракта с игроком.

«Я намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС и оспорить решение клуба о сокращении премиальной части на 99 процентов. У меня тоже есть свое мнение. Я не собираюсь играть за 100 рублей», — сказал Павлюченко.

Павлюченко отметил, что информация по сложившейся ситуации, касающейся его отъезда, вводит его в состояние шока. «Смешно читать информацию, которая публикуется в интернете, в том числе заявления, которые делает руководство клуба по поводу моего отъезда и, честно говоря, вводит меня в состояние шока. В данный момент я являюсь футболистом “Арарата”, контракт не расторгнут. Я обязан выполнять договорные обязательства, о том, что будет дальше, загадывать не хочу», — отметил Павлюченко.

Павлюченко стал игроком «Арарата» в мае 2017 года. В нынешнем сезоне ПФЛ игрок забил 9 мячей в 11 играх турнира. Павлюченко стал вторым в списке бомбардиров зоны «Центр». В сезоне-2016/17 он выступал за «Урал», ранее играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».

После 17 туров ПФЛ зоны «Центр» «Арарат» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Арарат М
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