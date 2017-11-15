ФК «Арарат» не расторг контракт с Павлюченко, но снизил ему стимулирующие выплаты

Источник: РИА "Новости"

Клуб сообщает, что направил находившемуся на отдыхе в ОАЭ форварду сообщения с просьбой вернуться в расположение команды перед матчем 17-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Энергомашем» из Белгорода, который состоялся 11 ноября.

«Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года и тем самым проявил полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом», — говорится в сообщении на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Сам игрок в интервью СМИ заявил, что отдых был согласован с президентом и главным тренером клуба, отметив, что его «выставили человеком, который бросил клуб».

«ФК “Арарат” официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объеме, — отмечается в сообщении. — Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме».