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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Павлюченко: «Арарат» хочет расторгнуть со мной контракт

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко рассказал «СЭ» о подробностях конфликта с руководством клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, в «Арарате» недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.

— Хотелось бы прояснить ситуацию по поводу моего отъезда из «Арарата», — начал Павлюченко. — Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!

— Как все было?

— Разговаривал с президентом «Арарата», и он мне сказал следующее: «Если главный тренер тебя отпускает, то я не против». Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил — почему тебя нет на занятии?

Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может, какое-то недопонимание случилось. Если бы мне президент и главный тренер сказали, что не отпускают, никуда бы не уехал! Я же не больной человек.

Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали — я плохо играл за «Арарат». За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в два-три раза больше! Для меня это странно, не понимаю. Ну ответил им: «Если так решили, то давайте». Но это же нечестно!

Завтра у команды будет тренировка. И я поеду на занятие, так как соглашение пока действует. А что будет дальше — неизвестно.

— У вас же еще была травма. Вы восстановились?

— Получил микронадрыв мышцы. До сих пор болит. И даже после игры с «Химиком» главный тренер мне сказал: «Ром, понимаю, что к следующей игры ты, скорее всего, не восстановишься». И я тоже понимал, что в следующем матче не смогу помочь команде. Но без спроса, самолично, никогда бы не улетел! Не могу понять, почему они так решили.

Я сегодня встречался с генеральным директором, объяснил, что меня отпустили. А он мне говорит: «Тебя никто не отпускал». Даже не знаю, что еще сказать. Если клуб решил разорвать контракт, значит, будем разрывать.

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— Не видите другой выход из этой ситуации?

— Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в «Урале». Предстояла важная игра с «Локомотивом», и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб. Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я — Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому.

— Не кажется странной ситуация, что со многими футболистами в «Арарате» разрывают контракт?

— Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.

— Если обратно позовут в «Урал» — вернетесь?

— На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком «Арарата». А что будет завтра — не знаю.

Арарат М
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