«Арарат» недоволен поведением Павлюченко

35-летний форвард раньше времени улетел в отпуск и выложил фотографии со своего отдыха. После возвращения домой Павлюченко, подписавший контракт с московским клубом 30 мая этого года, ждет серьезный разговор с гендиректором.

В этом сезоне Павлюченко сыграл за «Арарат» 13 матчей и забил 9 голов. Ранее появилась информация, что экс-форвард сборной России может вернуться в «Урал», за который выступал с 2016 по 2017 год. Однако президент клуба Григорий Иванов опроверг эту информацию.