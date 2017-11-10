Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Арарат» недоволен поведением Павлюченко
Как стало известно «СЭ», руководство «Арарата» крайне недовольно поведением нападающего команды Романа Павлюченко.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Как стало известно «СЭ», руководство «Арарата» крайне недовольно поведением нападающего команды Романа Павлюченко.
35-летний форвард раньше времени улетел в отпуск и выложил фотографии со своего отдыха. После возвращения домой Павлюченко, подписавший контракт с московским клубом 30 мая этого года, ждет серьезный разговор с гендиректором.
В этом сезоне Павлюченко сыграл за «Арарат» 13 матчей и забил 9 голов. Ранее появилась информация, что