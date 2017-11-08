«Афипс» разгромил «Анжи-2», «Армавир» победил «Дружбу»
Сегодня состоялись матчи очередного 18-го тура в зоне «Юг» первенства ПФЛ.
Сегодня состоялись матчи очередного 18-го тура в зоне «Юг» первенства ПФЛ.
Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся встреч:
ПФЛ.
18-й тур.
«СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Кубань-2» (Краснодар) — 4:1 (2:0).
Голы: Караев, 5 (1:0), Шаповалов, 27 (2:0), Караев, 61 (3:0), Маругин, 73 (3:1), Абациев, 81 (4:1).
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Нальчик» (Нальчик) — 0:3 (0:1).
Голы: Магомадов, 13; Тлупов С., 13; Тлупов С., 88.
Удаление: 13; Тлупов С., 59 (2 ж.к.).
«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 1:2 (0:1).
Голы: Цараев, 31 (0:1), Федосеев, 47 (1:1), Кацаев, 88 (1:2).
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:1).
Голы: Магомедов, 8 (1:0), 13; Тлупов С., 41 (1:1).
«Афипс» (п. Афипский) — «Анжи-2» (Махачкала) — 6:1 (1:1).
Голы: Подбельцев, 21 (1:0), Долгов, 35 (1:1), Геворкян, 57 (2:1), Джамалутдинов, 61, (3:1), Калмыков, 63 (4:1) Подбельцев, 68 (5:1), Черткоев, 79 (6:1).
«Армавир» (Армавир) — «Дружба» (Майкоп) — 3:0 (1:0).
Голы: Синявский, 38,71; Лусикян, 60.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Ангушт» (Назрань) — 3:1 (2:1).
Голы: Сериков, 8 (1:0), 13; Тлупов С., 10,((1:1), Руденко, 22 (2:1), Губанов, 79 (3:1).