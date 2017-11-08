Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Почему врач вам не френд
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки0
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов2
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия0
Волгарь0
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Почему врач вам не френд
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
14Сборная России: они сыграют против Месси
20:00 (мск), источник: Onedivision.ru

«Афипс» разгромил «Анжи-2», «Армавир» победил «Дружбу»

Сегодня состоялись матчи очередного 18-го тура в зоне «Юг» первенства ПФЛ.

Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся встреч:

Читайте также
«Афипс» победил «Дружбу», «Черноморец» разгромил «Биолог»

ПФЛ.

18-й тур.

«СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Кубань-2» (Краснодар) — 4:1 (2:0).

Голы: Караев, 5 (1:0), Шаповалов, 27 (2:0), Караев, 61 (3:0), Маругин, 73 (3:1), Абациев, 81 (4:1).

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Нальчик» (Нальчик) — 0:3 (0:1).

Голы: Магомадов, 13; Тлупов С., 13; Тлупов С., 88.

Удаление: 13; Тлупов С., 59 (2 ж.к.).

«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 1:2 (0:1).

Голы: Цараев, 31 (0:1), Федосеев, 47 (1:1), Кацаев, 88 (1:2).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:1).

Голы: Магомедов, 8 (1:0), 13; Тлупов С., 41 (1:1).

«Афипс» (п. Афипский) — «Анжи-2» (Махачкала) — 6:1 (1:1).

Голы: Подбельцев, 21 (1:0), Долгов, 35 (1:1), Геворкян, 57 (2:1), Джамалутдинов, 61, (3:1), Калмыков, 63 (4:1) Подбельцев, 68 (5:1), Черткоев, 79 (6:1).

«Армавир» (Армавир) — «Дружба» (Майкоп) — 3:0 (1:0).

Голы: Синявский, 38,71; Лусикян, 60.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Ангушт» (Назрань) — 3:1 (2:1).

Голы: Сериков, 8 (1:0), 13; Тлупов С., 10,((1:1), Руденко, 22 (2:1), Губанов, 79 (3:1).

Афипс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Армавир
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дружба М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Александр Горбачев: Когда такие тренеры как Перевертайло, сидят без работы – это потеря для российского футбола
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
Слуцкого отправляют в «Челси». Что это значит
Источник: Родченков зарабатывал, продавая допинг спортсменам РФ
Месси: Я не решаю, кто из моих друзей будет играть в сборной
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь