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7 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Дело о ставках» в «Смене». Новая версия

Сегодня громкий скандал в ПФЛ, случившийся на прошлой неделе, получил свое продолжение. И не одно.

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, три футболиста «Смены» — Игорь Балдин, Нариман Гусалов и Ибрагим Базаев были дисквалифицированы на два года за то, что делали ставки на исход матча своей команды. Речь шла об игре с «Иртышом» (0:1) в зоне «Восток». «Дело о ставках». Цена поражения «Смены» от «Иртыша» — 100 тысяч на каждого игрока.

Во вторник днем в редакцию «СЭ» позвонил друг Балдина Александр Тарасов и заявил, что готов рассказать новые подробности этого инцидента. По его словам, все игроки «Смены» могли получить по 100 тысяч рублей в случае определенного счета матча с «Иртышом».

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Уже вечером в «СЭ» позвонил сам Балдин и выступил с опровержением.

— Сразу хочу сказать, что мой друг сделал такое заявление на эмоциях. Хотел мне помочь, проявил инициативу. Но я его об этом его точно не просил, не говорил ему: «Саня, позвони в “Спорт-Экспресс” и расскажи, как все было». Даже не знаю, откуда он взял эту информацию. Я здесь точно ни при чем. Во всем виноваты только мы вдвоем — я и Базаев, — подчеркнул Балдин.

— Вдвоем? А как же Гусалов?

— Гусалова к тому времени уже не было в команде. Но он тоже замешан. Делал ставки. Это ни для кого не секрет. А остальные ребята, тренеры, руководство ни о чем не подозревали. Знали мы только втроем.

— Гусалов поставил на игру с «Иртышом» чуть ли не миллион…

— Да нет. Что вы? В принципе, все суммы известны, но я не хочу их разглашать. Поверьте, миллиона там близко нет. Это не 500 тысяч и даже не 100 тысяч. Это ерунда. Такие цифры даже не фигурировали. Все это эмоции… Поверьте, никто в клубе, кроме нас троих, об этой ставке не знал. Как написали в самый первый раз, так и есть.

— А Гусалов поставил именно на счет — 0:1?

— Ой. Подробности я разглашать не буду, не хотелось бы. Это было между нами — между мной и Базаевым.

Главное — что команда тут ни при чем. Нельзя допустить, чтобы заподозрили невинных людей.

— Зачем вам это надо было? У вас небольшая зарплата?

— У каждого свои мотивы. Оставлю это при себе. Не хочу, чтобы кто-то знал. И в то же время не хочу, чтобы пострадали остальные ребята, генеральный директор, доктора. администраторы, персонал. Нельзя, чтобы имидж «Смены» пострадал из-за всей этой ситуации. Потому что, все узнали о ставках, только когда вскрылась правда. Дай бог, чтобы история закончилась, забылась как страшный сон. Все допускают ошибки. Я готов понести за них наказание. Надо как-то дальше жить… Нужно оставить «Смену» в покое. А то из-за последнего интервью начинают дергать руководство клуба и так далее… Все это неправильно. Нельзя, чтобы другие страдали из-за меня. Пусть «Смена» и дальше существует в зоне «Восток».

— Спрошу по-другому. Известный тренер Александр Григорян недавно в интервью «СЭ» сказал: «Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25−30 тысяч рублей, премиальные — до десяти тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Тем более, половина игроков пробовались в первом дивизионе и понимают: существуют и другие зарплаты. Отсюда соблазн играть на тотализаторе». Он прав?

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— Не знаю… Если я не ошибаюсь, Григорян же работал во втором дивизионе. В частности, в «Машуке». Это не такая богатая команда. Возможно, этот тренер и прав. У каждого свое мнение. Каждый сам принимает свое решение. Я готов ответить за свои ошибки!

— Вы еще намерены вернуться в футбол после двухлетней дисквалификации?

— Дело даже не в моем возрасте (Балдину сейчас 31 год. — Прим. «СЭ»). Шлейф будет еще тянуться. За мной Вряд ли я вернусь в футбол. Но в жизни все бывает. Сейчас хочется это поскорее забыть.

— Чем сейчас будете заниматься?

— Посмотрим. Найду чем заниматься. Голова на плечах есть, здоровье есть. Нормально все будет. Главное, все это поскорее забыть.

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