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18:16 (мск), источник: Onedivision.ru

«Афипс» победил «Дружбу», «Черноморец» разгромил «Биолог»

Завершились матчи 17-го тура зоны «Юг».

Предлагаем вашему вниманию результаты, состоявшихся встреч:

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ПФЛ.

17-й тур.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи-2» (Махачкала) — 2:0 (2:0).

Голы: Хугаев, 20; Джатиев, 25.

«Дружба» (Майкоп) — «Афипс» (п. Афипский) — 0:2 (0:1).

Голы: Калмыков, 45; Стефанович, 76.

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Академия им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 3:0 (2:0).

Голы: Тлупов, 8, 41, 70.

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 3:0 (2:0).

Голы: Хацаев, 32 (с пен.), Дудаев, 42; Лысенко, 69.

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:0 (1:0).

Гол: Магомедов, 38.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — 5:0 (1:0).

Голы: Бояринцев, 8 (1:0), Григорян, 53, Чалый, 54, Селеменев, 77, Касьянов, 89.

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