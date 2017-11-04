«Афипс» победил «Дружбу», «Черноморец» разгромил «Биолог»
Завершились матчи 17-го тура зоны «Юг».
Завершились матчи 17-го тура зоны «Юг».
Предлагаем вашему вниманию результаты, состоявшихся встреч:
ПФЛ.
17-й тур.
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи-2» (Махачкала) — 2:0 (2:0).
Голы: Хугаев, 20; Джатиев, 25.
«Дружба» (Майкоп) — «Афипс» (п. Афипский) — 0:2 (0:1).
Голы: Калмыков, 45; Стефанович, 76.
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Академия им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 3:0 (2:0).
Голы: Тлупов, 8, 41, 70.
«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 3:0 (2:0).
Голы: Хацаев, 32 (с пен.), Дудаев, 42; Лысенко, 69.
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:0 (1:0).
Гол: Магомедов, 38.
«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — 5:0 (1:0).
Голы: Бояринцев, 8 (1:0), Григорян, 53, Чалый, 54, Селеменев, 77, Касьянов, 89.