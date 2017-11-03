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17:04 (мск), источник: Onedivision.ru

СКА и «Армавир» расписали мировое соглашение

В Батайске одним матчем стартовал 17-ый тур ПФЛ зоны «Юг».

Ростовский СКА на своём поле сыграл вничью с лидером зоны «Армавиром» — 1:1.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир) — 1:1 (0:1)
Голы: Фёдоров, 52 — Синявский, 16.

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