«Бес попутал!» Игроки «Смены» ставили деньги на матчи своей команды…

Источник: Спорт-Экспресс

Оглушительный скандал разгорается во втором дивизионе — по обстоятельствам матча в зоне «Восток» «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск).

Вот какие факты об инциденте приводит официальный сайт ПФЛ.

1. Матч состоялся 20 сентября и закончился победой гостей (1:0), после этой игры в ПФЛ поступила служебная информация, которая касалась возможного влияния некоторых лиц на результат (исход) игры и события в матче.

Читайте также РФС дисквалифицировал на два года трех футболистов за игру на тотализаторе

2. Подозрительными считались ставки в букмекерской конторе и соответствующих интернет-платформах. В круг лиц, которые были причастны к ставкам, входил бывший футболист футбольного клуба «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Нариман Гусалов.

3. В ПФЛ создали комиссию под председательством президента лиги Андрея Соколова. Были изучены игровые моменты и действия игроков команд-соперниц в матче. Проведены беседы с руководством ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) и ФК «Иртыш» (Омск). Также была осуществлена дополнительная работа с целью проверки поступившей информации.

— В игре отсутствуют признаки «договорного матча»;Комиссия ПФЛ провела опрос футболистов «Смены». Вот каковы результаты:

— Сговора руководителей, тренеров и спортсменов футбольных клубов с целью оказания влияния на результат матча или достижения определенного результата (исхода) не выявлено;.

— Данных, свидетельствующих о влиянии руководителей и тренеров футбольного клуба «Смена» на определенный исход в матче не выявлено;.

— Руководство «Смены» добровольно оказывало содействие администрации ПФЛ в изучении обстоятельств, связанных с проведением матча;.

— Установлено участие футболистов «Смены» Игоря Балдина и Ибрагима Базаева в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;.

— Установлено участие футболиста Наримана Гусалова, выступавшего ранее за «Смену» в текущем сезоне, в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;.

— Установлен факт сговора футболистов «Смены» Балдина и Базаева, принимавших участие в матче, с лицами, делавшими ставки в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в данном матче;.

— Установлен факт умышленных действий футболиста «Смены» Балдина с целью достижения определенного события в ходе игры и влияния в целом на результат (исход) в матче;.

— Данных, свидетельствующих о каком-либо влиянии руководителей и тренеров «Смены» на футболистов Балдина и Базаева, причастных к ставкам в букмекерской конторе на определенные события и определенный результат (исход) в матче, не выявлено;.

Никита Симонян: «Подлецам-ставочникам в российском футболе не место!».

— Подозрения в причастности руководителей, тренеров, сотрудников и иных футболистов (кроме установленных) «Смены» у администрации ПФЛ отсутствуют.

По итогам проведенных мероприятий руководство ПФЛ направило полученную информацию в КДК РФС.

Читайте также Габрелянов опроверг информацию о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера «Арарата»

КДК РФС на своем заседании принял следующее решение:

1) дисквалифицировать сроком на 2 (два) года футболистов «Смены» Балдина, Базаева, а также футболиста-профессионала Гусалова;.

2) аннулировать результат матча «Смена» — «Иртыш»;.

3) назначить переигровку матча, указанного в пункте 2 настоящего решения. Предложить Ассоциации «ПФЛ» определить дату и время проведения переигровки.

В соответствии со статьей 81 Дисциплинарного регламента РФС настоящее решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет РФС в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.

ГЛАВА ПФЛ: «ИГРОКИ РАСКАИВАЮТСЯ, А КЛУБЫ НЕ ЗАМЕШАНЫ».

Глава ПФЛ Андрей Соколов, комментируя скандал во втором дивизионе — по обстоятельствам матча в зоне «Восток» «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск), подчеркнул, что вся эта ситуация никак не повлияет на репутацию российского футбол перед чемпионатом мира 2018 года.

— С футболистами, конечно, разговаривали, — сказал Соколов. — Себя они, понятное дело, не оправдывают. Раскаиваются.

— Как вы смогли выйти на все это дело?

— Это информация служебного характера. Поэтому не буду это комментировать, потому что позже мы не сможем контролировать и выявлять подобные ситуации.

— В курсе ли всей этой ситуации глава РФС Виталий Мутко?

— Да, он в курсе.

— И какое у него мнение, учитывая скорый домашний чемпионат мира?

— Эта история никак не связана с клубами или лигой. Это касается исключительно тех игроков, которые принимали участие. Здесь нет никакого имиджевого удара. Тут вина исключительно футболистов, которые в итоге понесли наказание. Во всей этой ситуации нет вины «Смены» или «Иртыша».

Гендир «СМЕНЫ»: «БЕС ИХ ПОПУТАЛ! КАК ОНИ МОГЛИ СТАВИТЬ ДЕНЬГИ НА ПОРАЖЕНИЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ»?!

Генеральный директор «Смены» Юрий Жуков рассказал о том, как три игрока его команды делали ставки на исход матчей с участием клуба из Комсомольска-на Амуре.

— Для вас поступок трех игроков вашей команды стал шоком?

— А почему троих?

— На сайте ПФЛ говорится о том, что Балдин, Базаев и Гусалов и делали ставки на исход матчей.

— А, еще и Гусалов фигурирует… Просто он подал заявление на увольнение еще в конце августа. Хотя он тоже, конечно, замешан. А Балдин и Базаев, конечно, удивили… Это, мягко говоря. Очень неприятно! Шоковая история для клуба! От этих людей я вообще не ожидал, даже никогда бы о таком не подумал.

Как можно было делать ставки нам матчи своей команды?! В страшном сне не приснится.

— То есть ставили большие суммы на поражение «Смены» в матче с «Иртышом»?

— Потом это вскрылось. Да… ПФЛ и мы расследовали дело.

— Добились от игроков признаний?

— Да, они сознались. Сами признались. Там была сложная схема. Не очень хочется вдаваться в подробности.

— А как заподозрили? В матче с «Иртышом» (0:1) было видно, что они сливают команду?

— Главный тренер не понял определенных действий на поле…

— То есть он их обвинил в сдаче?

— Нет, никто даже подумать не мог о том, что они сдают матч. Ошибки бывают, никто от них не застрахован. Уступили в общем — 0:1. Там еще и судьи как-то непонятно работали. Не засчитали чистый гол. А потом, когда стали выяснить, — просто шок!

— Так от кого же пришел сигнал?

— Из ПФЛ. Мы даже и подумать о таком не могли. А лига мониторит ставки в конторе. Не сразу, но в итоге докопались до правды. Неприятная тема…

Игроки сознались, что делали ставки.

— Какие суммы они ставили?

— Не знаю точно. Крупные суммы. Через каких-то посредников. Сам факт установлен.

— Два года дисквалификации — адекватное наказание?

— Наверное. Серьезное наказание. С учетом еще и возраста ребят. Но я никогда бы на них не подумал. Это же лидеры команды! В итоге извинились. Бес попутал… Но уже ничего не вернешь. Виноваты. Ставить просто своей команды. В голове не укладывается… Их серьезно наказали. Жизнь таких вещей не прощает.

Никита СИМОНЯН: «ПОДЛЕЦАМ И СТАВОЧНИКАМ НЕ МЕСТО В НАШЕМ ФУТБОЛЕ».

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, комментируя скандал во втором дивизионе — по обстоятельствам матча в зоне «Восток» «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск), заявил, что эта ситуация скажется на репутации российского футбола.

— Такая ситуация, конечно, скажется на имидже российского футбола, — подчеркнул Симонян.