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17:05 (мск), источник: ТАСС

РФС дисквалифицировал на два года трех футболистов за игру на тотализаторе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Игроки клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Ибрагим Базаев и Игорь Балдин, а также бывший футболист команды Нариман Гусалов дисквалифицированы на два года за ставки на матч чемпионата ПФЛ с «Иртышом». Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

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Заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент, состоялось в среду. Встреча «Смена» — «Иртыш» зоны «Восток» чемпионата ПФЛ прошла 20 сентября в Комсомольске-на-Амуре и завершилась победой омской команды со счетом 1:0.

«Ассоциация ПФЛ выявила участие в ставках игроков на матч “Смена” — “Иртыш”. Выявлены три человека, которые делали на этот матч ставки в букмекерской конторе. Все футболисты дали признательные обвинения. КДК принял решение дисквалифицировать на два года футболистов “Смены” Балдина и Базаева и футболиста Гусалова, который на данный момент не является игроком клуба», — сказал Григорьянц.

«Также принято решение аннулировать результат матча “Смена” — “Иртыш”, назначить переигровку и предложить ассоциации ПФЛ определить ее дату и время», — отметил председатель КДК РФС.

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