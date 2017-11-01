РФС дисквалифицировал на два года трех футболистов за игру на тотализаторе

Заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент, состоялось в среду. Встреча «Смена» — «Иртыш» зоны «Восток» чемпионата ПФЛ прошла 20 сентября в Комсомольске-на-Амуре и завершилась победой омской команды со счетом 1:0.

«Ассоциация ПФЛ выявила участие в ставках игроков на матч “Смена” — “Иртыш”. Выявлены три человека, которые делали на этот матч ставки в букмекерской конторе. Все футболисты дали признательные обвинения. КДК принял решение дисквалифицировать на два года футболистов “Смены” Балдина и Базаева и футболиста Гусалова, который на данный момент не является игроком клуба», — сказал Григорьянц.