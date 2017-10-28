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18:51 (мск), источник: ТАСС

Габрелянов опроверг информацию о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера «Арарата»

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Арарат» не рассматривает вариант приглашения на пост главного тренера чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Юрия Джоркаеффа. Об этом ТАСС сообщил владелец московского клуба Арам Габрелянов.

Информация о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера «Арарата» появилась после того, как на этой неделе команду по собственному желанию покинул Александр Григорян.

«Не будет никого, — ответил Габрелянов на вопрос, может ли команду возглавить Джоркаефф. — Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу — еще не собирался попечительский совет, который должен это решить».

Решение Григоряна уйти из «Арарата», в котором он проработал чуть больше двух месяцев, для владельца клуба не стало неожиданностью. «Он сказал, что мы договорились заранее: он проходит первый круг, и все», — отметил Габрелянов.

В субботу в матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Арарат» обыграл раменский «Сатурн» со счетом 2:0. В зоне «Центр» клуб занимает первое место, имея в своем активе 41 очко. Следующий матч московская команда сыграет на выезде против «Химика» (Новомосковск) 4 ноября.

Арарат М
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