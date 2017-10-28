Габрелянов опроверг информацию о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера «Арарата»

Информация о приглашении Джоркаеффа на пост главного тренера «Арарата» появилась после того, как на этой неделе команду по собственному желанию покинул Александр Григорян.

«Не будет никого, — ответил Габрелянов на вопрос, может ли команду возглавить Джоркаефф. — Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу — еще не собирался попечительский совет, который должен это решить».

Решение Григоряна уйти из «Арарата», в котором он проработал чуть больше двух месяцев, для владельца клуба не стало неожиданностью. «Он сказал, что мы договорились заранее: он проходит первый круг, и все», — отметил Габрелянов.