Колонка Казакова: что ждет «Торпедо»

Источник: Спорт-Экспресс

В год столетнего юбилея Великой октябрьской революции логично цитировать классиков этого жанра. Мало кто не знает, что Карл Маркс написал «Капитал», и мало кто не в курсе, что один из самых цитируемых афоризмов «История повторяется дважды — как трагедия и как фарс» принадлежит его же перу.

Мне кажется, эта фраза идеально подходит для того, чтобы описать происходящее с московским «Торпедо». Когда-то клуб раскололся надвое и спасся, точнее, отсрочил свое падение в низы российского футбола, только потому, что стадион в центре столицы надо было задействовать после реконструкции — в качестве футбольной арены. Сейчас, как кажется, происходит что-то подобное.

Стадион имени Стрельцова отошел с прилегающей территорией к новому собственнику — бизнесмену Роману Авдееву и его концерну «Россиум». Вместе с землей и давно устаревшей легендарной ареной Авдееву перешло и «Торпедо», которое для стороннего взгляда выглядит скорее обременением в этой сделке.

Великий столичный клуб все последние годы дышал на ладан. Последним ударом, как это парадоксально ни прозвучит, стал для него выход в премьер-лигу в 2013-м, когда Александр Бородюк сделал откровенно невозможное с командой, которая стартовала с другим тренером хуже не бывает. Серия побед и повышение в классе было почетно и радостно для тренерского штаба, игроков и болельщиков, но для клубного бюджета оказалось непосильным бременем. Накопившиеся долги и полная невозможность нести новые соответствующие расходы, в том числе в комплектовании, привели к добровольной отставке Бородюка в межсезонье, вслед за которым из клуба ушел почти весь основной состав. «Торпедо» предсказуемо рухнуло сначала в ФНЛ, а потом и этажом ниже. Деньги, которые могло привлечь руководство, помогали поддерживать видимость бытия.

Казалось, «Торпедо» умрет, как умерли или практически умерли до него другие клубы с историей. Трехкратных чемпионов СССР среди них, правда, не было, но легкость, с которой утопили почти на том же самом месте «Москву», была показательной. Собственник — если клуб был частным — мог поступить, как считал нужным. И этот вариант представлялся вполне достоверным, потому что с 2007 года, когда Александр Тукманов возглавил клуб в качестве президента, бывший торпедовец и бывший генеральный директор РФС пытался найти нового инвестора для «Торпедо», готового вкладывать в него свои средства, — и не мог это сделать.

Александр ТУКМАНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Страх, что их команду ликвидируют, существовал у болельщиков «Торпедо». И Тукманов достаточно быстро стал ассоциироваться у них с собакой на сене — когда привлеченные деньги шли в клуб в виде займов, позволяя кое-как существовать, но не развиваться, а долги только множились. Было очевидно, что с таким финансовым багажом черно-белые долго протянуть не смогут. Хотя в любом случае Тукманову болельщики должны были быть благодарны хотя бы за то, что он помог «Торпедо» не умереть. Кроме него, желающих сделать это не находилось, несмотря на время от времени появляющиеся слухи о новых интересантах.

Именно при Тукманове «Торпедо» потеряло сначала базу в Мячкове, а потом и стадион на Восточной улице. Платить за его аренду клуб был не в силах и начал скитаться по другим местам. Когда же информация о продаже территории стадиона новым владельцам стала подтверждаться из разных источников, у болельщиков началась паника. Почти все были уверены, что от стадиона избавятся ради лакомого земельного участка под застройку. Дело дошло даже до писем в администрацию Президента, и ходит слух, что именно там решили дело в пользу спорта.

Однако стадион стадионом — уже известно, что новая футбольная арена будет прежней вместимости (15 000 мест) и переедет от набережной в сторону Восточной улицы — а что же клуб? Какие его перспективы в свете случившейся несколько месяцев назад сделки?

Во-первых, новый собственник приступил к постепенному погашению долгов и взял на себя все финансовые обязательства перед командой.

Во-вторых, принадлежавший Авдееву Московский кредитный банк в самые тяжелые для РФС времена стал одним из спонсоров федерации, подписав контракт с федерацией до 2018 года.

В-третьих, новое руководство сделало интересный ход. Не только пообещав главному тренеру Игорю Колыванову, что он сохранит за собой пост до конца сезона, но и убрав де-факто из клуба Тукманова — неприятие которого болельщиками давно перешло все мыслимые пределы. Де-юре его увольнение может оформить только совет директоров, и пока он не прошел, на бумагах Тукманов будет числиться президентом. Хотя уже было объявлено, что эта роль перейдет к Елене Еленцевой. Человеку, чье имя не так известно в футбольных кругах.

О ее новом назначении было объявлено в СМИ при помощи сравнения с Ольгой Смородской, первой женщиной-президентом в нашем футболе. Но, кроме гендерной темы, здесь вряд ли можно найти какие-то иные параллели.

Еленцева давно имела отношение к «Торпедо», вернее — к стадиону «Торпедо», как его по-прежнему называют по старинке. Она была одним из менеджеров арены, и сборная России, часто задействовавшая поля на Восточной улице — начиная еще с времен Хиддинка, — хорошо с ней знакома. Еленцева действительно была хозяйкой и хозяйкой радушной, но не в плане начальственных ноток в характере. Она отвечала за территорию и тот объем работы, который падал на ее плечи, и с ней всегда можно было быстро решить любой рабочий вопрос. Мало кто знал в сборной, как конкретно звучит ее должность, и между собой Лену называли управляющей. Что соответствовало положению дел.

На уровне ПФЛ, особенно в этом сезоне, где «Торпедо» идет в середине таблицы зоны Центр, знаний и опыта Еленцевой точно должно хватить для управления клубом. По сути — это просто административно-хозяйственная деятельность. Но по факту — это сильный вызов. Смородская приучила нас воспринимать женщину во главе клуба в качестве руководителя, постоянно готового на эмоциональные поступки, что привело к многочисленным скандалам и не боящегося распоряжаться более чем крупными суммами. Еленцева — это принципиально иной тип менеджера.