Беда в Сызрани

Источник: РИА "Новости"

С редакцией OD связалась пресс-атташе ФК’Сызрань-2003 Светлана Щепеткова.

Она рассказала о тяжелой ситуации в которую попала команда из небольшого волжского города.

26 сентября подал в отставку до этого бессменный президент клуба М. В. Симонов. В обращение к болельщикам, опуюликованном на сайте клуба, он в частности сказал.

— К сожалению, на данный момент Минспорта Самарской области отказало команде в выделении ранее обещанных денежных средств на второе полугодие 2017-го года, что ведет к определенным трудностям в работе нашего клуба. Считаю, что данное решение является моим личным упущением в работе — я не смог выстроить конструктивные отношения с Минспорта. В связи с этим, я вынужден со 2 октября 2017 года подать в отставку с поста Президента и директора футбольного клуба «Сызрань-2003».

Надеюсь, что совместно с главой Сызрани Н. М. Лядиным, мы найдем достойного руководителя клуба, который сможет придать новый импульс в развитии команды.

Полностью обращение президента к болельщикам можно прочитать тут.

3 октября Валерий Курочкин сменил на посту директора клуба Максима Симонова, который руководил клубом с момента основания команды.

На данный момент в клубе сложилась очень сложная финансовая ситуация — образовались задолженности по заработной плате, налогам и иным платежам. Все эти неприятности связаны с отсутствием финансирования со стороны Министерства спорта области, которое уведомило клуб о том, что «у министерства отсутствует возможность выделения дополнительной субсидии АНО ФК «Сызрань-2003».

При этом необходимо отметить, что в начале 2017-го года было принято решение о необходимости привлечения дополнительных денежных средств с целью успешного выступления команды в сезоне 2017/18 годов.. В качестве дополнительных спонсоров помимо Администрации города Сызрань, а также Министерства спорта Самарской области, привлечены АО «Тяжмаш» и ГК «Криста».

Несмотря на то, что АО «Тяжмаш» и ГК «Криста» свои обязательства выполняют в полном объеме, отсутствие денежных средств, выделяемых со стороны Министерства, привело к дестабилизации выступлений клуба и поставило под угрозу выполнения задач и занятия призового места в этом сезоне, В случае отсутствия финансирования, клуб будет вынужден в начале ноября 2017-го года. объявить о снятии с Первенства России.

Угроза снятия с чемпионата ПФЛ футбольной команды ФК «Сызрань-2003» вызвала большой резонанс в городе. Администрация клуба, болельщики и простые горожане направили в адрес врио губернатора Дмитрия Азарова и врио министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина обращения с просьбами спасти команду.

На протяжении 14-ти лет команда «Сызрань-2003» достойно существовала и показывала отличные результаты, радуя своих болельщиков различными достижениями. Клуб прошёл длинный путь от любительского футбола до профессионального, что в начале 2017-го года было принято решение о необходимости привлечения дополнительных денежных средств с целью успешного выступления команды в сезоне 2017/18 годов.. Отдельно стоит отметить, что на протяжении последних лет команда не опускалась ниже верхней половины турнирной таблице первенства ПФЛ.

Прошедший сезон футболисты завершили на 4-м месте Первенства России по футболу среди команд ПФЛ зоны «Урал-Приволжье», а также получили титул самой посещаемой футбольной команды этого региона. На сегодняшний день команда борется за самые высокие места, удерживая после 15-ти туров третье место в турнирной таблице.

Ситуации о непростом периоде в существовании клуба коснулись многие заинтересованные лица.

Главный тренер — Дмитрий Воецкий.

— Положительных эмоций нет никаких. Наверное, сейчас для меня было бы проще покинуть клуб. Отсутствие определённости для тренера — самое плохое состояние. Однако вся эта ситуация напоминала бы побег с тонущего корабля. Поэтому, думаю, что остаюсь у руля команды до 4-го ноября, окончания осенней части сезона. Дальше будет видно, какой вектор развития возьмёт коллектив, — откровенно пояснил главный тренер сызранской команды.

Начальник команды — Алексей Патрикеев.

— ФК «Сызрань-2003» создавался с нуля и прошёл длинный путь от любительского футбола до профессионального. Исчезновение профессионального клуба негативно скажется не только на болельщиках клуба, но и на состоянии всего детско-юношеского футбола в городе.

После кубковых матчей с клубами РФПЛ и ФНЛ, количество желающих записаться в футбольные секции резко увеличилось. Например, в этом году, только за одну неделю после матча с «Крыльями Советов» в секции пришло около 150 детей. А после победы в матче Кубке России трёхгодичной давности над «Ростовом» за две недели количество подростков, пришедших в секции, было более 350 человек.

Если же команда умрёт, тогда к чему смогут стремиться юные футболисты? Ведь сейчас у каждого есть шанс попасть в основную команду города.

Президент городской федерации футбола — Александр Кочененко.

— ФК «Сызрань-2003» имеет огромную социальную значимость для жизни городского округа. На данный момент в Сызрани футболом занимаются около 800 детей в возрасте от 6 до 17 лет, для которых профессиональная команда является ориентиром. На сегодняшний день в основном составе команды выступают восемь воспитанников сызранского футбола и пять в регионального. Примером для ребят являются воспитанники местного футбола, как завершившие профессиональную карьеру так и игроки, выступающие ныне за клуб.

Сейчас обстановка среди футбольной общественности накалилась. К нам в федерацию звонят и выражают поддержку представители федераций других видов спорта, болельщики, родители и даже те, кто никогда особо не интересовался футболом. Все хотят поучаствовать в процессе спасения команды. Понятно, что все, что мы можем сделать, — это писать и выражать свое мнение. Но нам очень хочется, чтобы руководство области нас услышало. Для нас потеря этого клуба станет катастрофой. Если профессионального футбола не станет в городе, тогда каждый ребенок, занимающийся футболом в Сызрани, потеряет надежду играть на профессиональном уровне в команде родного города, — комментирует президент федерации Александра Кочененко.

Голкипер ФК «Сызрань-2003» — Олег Баклов:

— Для меня «Сызрань-2003» — родная команда, так как я являюсь воспитанником местного футбола. Сейчас очень тяжелое время в финансовом плане для команды, но я убежден, что команда должна сохраниться, поскольку это единственная профессиональная команда в городе, символ нашего города. На нас смотрит будущее поколение, для которых мы являемся примером. Было бы трагедией для города, если «Сызрань-2003» снялась с первенства ПФЛ.

Полузащитник ФК «Сызрань-2003» — Евгений Яцкий.

— Будем верить, что всё наладится. Думаю, что наша команда найдёт выход из этой ситуации, ведь для города, как и для меня, наш клуб стал неотъемлемой частью жизни, поэтому всем бы хотелось, чтобы ФК «Сызрань-2003» продолжил своё существование. Вся команда сконцентрирована на 2 последних играх, поэтому думать о финансовых составляющей некогда, мы готовимся к матчам, чтобы уйти на перерыв на хорошей ноте.

Не остались в стороне и верные болельщики.

Фанатское движение «SYZRAN ULTRAS»:

— ФК «Сызрань-2003» является для нас символом города, визитной карточкой, для многих смыслом жизни. Наш футбольный клуб — это несомненно бренд города. Его название на слуху у каждого жителя Сызрани, плюс ко всему — это огромная спортивная составляющая, инфраструктура и толчок для молодежи заниматься спортом. За 14 лет клуб подарил нам много эмоций и незабываемых моментов!

Чего стоят только памятные кубковые игры с ФК «Ростов» и ФК «Крылья Советов», весь город жил футбольным праздником. У клуба сложилась огромная армия болельщиков, и не только в нашем городе. Было бы непростительно лишать всех жителей города, принадлежащего именно им, не в материальном значении, ФК «Сызрань-2003».

Искренне надеемся, что наш крик души будет услышан, и мы в дальнейшем будем иметь возможность ходить на стадион, чтобы лицезреть игру нашего футбольного клуба…

Помощь в работе над текстом оказала Светлана Щепеткова, пресс-атташе ФК’Сызрань-2003.