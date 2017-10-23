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11:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Во время матча ФК «Челябинск» тяжелую травму получил главный арбитр

Во время матча ФК «Челябинск» тяжелую травму получил главный арбитр. Москвича Игоря Верткова с поля унесли на носилках.

Инцидент произошел в минувшие выходные. 21 октября ФК «Челябинск» на своем поле в рамках первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье» принимал «Урал-2» из Екатеринбурга.

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В одном эпизоде в середине второй 45-минутки травму буквально на ровном месте получил главный судья встречи, москвич Игорь Вертков. Следуя за быстрой атакой нашей команды, арбитр резко развернулся в центре поля и упал, словно подкошенный.

При этом его крик был слышен, пожалуй, даже в соседнем со стадионом парке Гагарина. В итоге судью унесли с поля на носилках, его место занял первый помощник, вместо которого на бровку, в свою очередь, вышел резервный челябинский арбитр Александр Маюн.

«Хочу пожелать здоровья главному судье матча, который получил нелепую травму. Такое на моих глазах, наверное, впервые произошло. Мы от всей команды желаем ему здоровья, чтобы он побыстрей поправился», — сказал главный тренер ФК «Урал-2» Андрей Данилов.

Что касается самого матча, то футбольный клуб «Челябинск» обыграл «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:0.

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