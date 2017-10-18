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20:06 (мск), источник: Onedivision.ru

Итоги КДК РФС по ПФЛ

Решения КДК РФС по состоявшимся матчам.

ПФЛ.

«Спартак-Нальчик» — «Анжи-2».

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.25 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — оштрафовать ФК «Спартак-Нальчик» г. Нальчик на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Легион Динамо» — «Армавир».

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.18 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — вынести ФК «Легион Динамо» г. Махачкала замечание.

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Армавир» г. Армавир Папикяна А. Б. на 1 000 (Одну тысячу) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за появление на поле посторонних лиц — оштрафовать ФК «Армавир» г. Армавир на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«СКА Ростов-на-Дону» — «Машук-КМВ».

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.18 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — оштрафовать ФК «СКА Ростов-на-Дону» г. Ростов-на-Дону на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Сахалин» — «Зенит» г. Иркутск.

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.18 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — оштрафовать ФК «Сахалин» г. Южно-Сахалинск на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Муром» — «Чертаново».

— В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФ за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — оштрафовать ФК «Чертаново» г. Москва на 2 000 (Две тысячи) рублей.

«Долгопрудный» — «Знамя Труда».

— В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФ за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — оштрафовать ФК «Знамя Труда» г. Орехово-Зуево на 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

«НОСТА» — «Зенит-Ижевск».

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.18 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — оштрафовать ФК «НОСТА» г. Новотроицк на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Динамо-Брянск» — «Зоркий».

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Зоркий» г. Красногорск Юрана С. Н. на 3 000 (Три тысячи) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за появление на поле посторонних лиц — оштрафовать ФК «Зоркий» г. Красногорск на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Академия им. В. Понедельника» — «Легион Динамо».

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.18 статьи 6 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — вынести ФК «Академия им. В. Понедельника» г. Ростов-на-Дону замечание.

«Машук-КМВ» — «Краснодар-2».

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Машук-КМВ» г. Пятигорск Заздравных В. П. на 1 000 (Одну тысячу) рублей.

— В соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 5.11 статьи 5 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017−2018 годов) — оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Муром» — «Чертаново».

— В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения
№ 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) — оштрафовать ФК «Муром» г. Муром на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

«Локомотив-Казанка» — «Велес».

— В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за использование ненормативной лексики в адрес Официального лица матча — дисквалифицировать футболиста Галаджана А. С. (ФК «Локомотив» г. Москва) на 2 (два) матча Первенства России по футболу.

«Мордовия» — «Нефтехимик».

— В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за использование ненормативной лексики в адрес Официального лица матча — дисквалифицировать футболиста Стешина В. С. (ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск) на 2 (два) матча Первенства России по футболу.

— В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении Официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера Уткульбаева Ю. А. (ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск) на 3 (три) матча Первенства России по футболу.

Дисциплинарные нарушения футболистов.

— В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом — дисквалифицировать футболиста Духнова Е. С. (ФК «Сахалин» г. Южно-Сахалинск) на 3 (три) матча Первенства России по футболу.

— В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Михайлова С. А. (ФК «Зенит» г. Иркутск) на 2 (два) матча Первенства России по футболу.

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