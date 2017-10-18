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15:43 (мск), источник: Onedivision.ru

Турнир, который, по сути, никому не нужен. Обзор первой части первенства в зоне «Восток»

Футбольные клубы зоны «Восток» второго дивизиона завершили осеннюю часть сезона и благополучно ушли на каникулы, которые растянутся на целых полгода. Невероятно, но факт: участники турнира в течение года гораздо больше находятся вне игры, чем… играют.

Судите сами: осенний этап клубы завершили всего за два месяца и одну неделю. Выйдут после зимней «спячки» лишь для того, чтобы ещё полтора месяца попинать мяч. И на этом конец сезона.

Но гораздо грустнее выглядит другое. Уже на протяжении двух сезонов на «Востоке» с горем пополам набирается лишь шесть команд, а победитель зонального первенства получает золотые медали и… остается в лиге. С такими «стимулами» трудно настраиваться на борьбу.

Невольно вспоминаются ещё не столь давние времена, когда команде мало было просто выиграть турнир. Для повышения в классе ещё нужно было успешно сыграть в переходных играх. А сейчас ничего никому не надо. Выиграли или проиграли — какая, собственно, разница. Разве что потешить собственные амбиции и порадовать своих немногочисленных зрителей. Денег на переход в Футбольную национальную лигу всё равно ведь нет.

Всё это только на руку неудачникам ФНЛ. Так, в позапрошлом сезоне благодаря комсомольской «Смене» на плаву остался красноярский «Енисей» — ныне один из главных претендентов на попадание в Премьер-лигу. А минувшей весной подарком другого победителя на «Востоке» ФК «Читы» с радостью воспользовался клуб «Луч-Энергия».

Нынешней осенью «Чита» вновь пока на первом месте. Впрочем, впереди эшелона вполне мог оказаться любой коллектив, идущий в первой пятерке. Плотность-то в таблице сумасшедшая! Но создаётся впечатление, что участники особо и не рвутся побеждать.

Смотрите: «Смена» после важной победы в девятом туре над барнаульским «Динамо» впервые в сезоне вышла на первую строчку. Казалось, что у подопечных Максима Швецова после этого начнётся светлая полоса. Ан нет. Уже через несколько дней футболисты города юности дома умудрились проиграть безнадёжному аутсайдеру омскому «Иртышу». Затем следуют поражения в Чите и Иркутске.

Но самое интересное, что даже при таком раскладе у «Смены» был шанс уйти на перерыв на первом месте. Для этого надо было в заключительном туре перед каникулами на своём поле выиграть у «Читы». Однако в итоге победили забайкальцы, из-за чего комсомольчане опустились сразу на четвёртое место, а сама «Чита» поднялась на первое.

Правда, теневым лидером сейчас всё же считается «Динамо» из Барнаула. Алтайцы отстают от «Читы» лишь на очко и при этом имеют игру в запасе. В составе «бело-голубых» есть люди, которые прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Тот же Сергей Нестеренко, выступавший свои лучшие годы в ФНЛ за «СКА-Хабаровск», Антон Киселёв, также поигравший на более высоком уровне, и другие. Но нужно ли алтайцам (точнее, местным властям) повышение в классе?

А ведь были времена, когда в зоне «Восток» действительно наблюдалась интересная картина. Помните новокузнецкий «Металлург», кемеровский «Кузбасс», «Селенгу» из Улан-Удэ, «Океан» из Находки, «Ангара» из Ангарска? Список команд можно ещё долго перечислять. Но, где же вы теперь, друзья-однополчане?

Такой унылой «погоды», что царит сейчас на «Востоке», нет ни в одной другой зоне второго дивизиона. Там и команды с именем, и число самих участников в разы больше. Лично я теперь куда с большим интересом слежу за группой «Центр», где играет новичок турнира «Арарат» (Москва) под руководством хорошо известного на Дальнем Востоке Александра Григоряна. Вот уж с этим специалистом точно не соскучишься…

Турнир, который, по сути, никому не нужен
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