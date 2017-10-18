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14:57 (мск), источник: Onedivision.ru

Алдонин встретился с болельщиками «Зоркого»

Вчера полузащитник футбольного клуба «Зоркий» Евгений Алдонин встретился с красногорскими любителями футбола в баре «Все свои».

Автограф-сессией дело не ограничилось, поскольку болельщики буквально забросали известного футболиста вопросами, но опытный спортсмен проявил себя в жанре блиц-интервью не менее профессионально, чем на поле.

Так, участники встречи поинтересовались, сколько голов забил Алдонин в составе «Зоркого». Оказалось, один.

— Да и за всю карьеру не много забил. Мне больше нужно было мячи отбирать, а не забивать, — пояснил он. — По большому счету, дело не в количестве забитых голов, а в том, какое место твоя команда занимает.

Напомним, по результатам 13-го тура «Зоркий» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, и это очень достойный промежуточный результат.

Конечно, речь зашла о шансах команды, сформированной буквально накануне старта первенства, занять лидирующие позиции.

— Думаю, что основная борьба за призовые места еще впереди, — сказал Алдонин.

Одной из главный мыслей, высказанных футболистом поклонникам, стало вполне понятное пожелание:

— Вы приходите на игры, приводите близких, друзей. Футбола без зрителей не бывает!

Очередную игру «Зоркий проведет» 21 октября в 15.00. В рамках 14-го тура ПФЛ (2-й дивизион) наша команда встретится с «Сатурном» из Раменского на стадионе соперника.

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