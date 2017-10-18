Алдонин встретился с болельщиками «Зоркого»

Автограф-сессией дело не ограничилось, поскольку болельщики буквально забросали известного футболиста вопросами, но опытный спортсмен проявил себя в жанре блиц-интервью не менее профессионально, чем на поле.



Так, участники встречи поинтересовались, сколько голов забил Алдонин в составе «Зоркого». Оказалось, один.



— Да и за всю карьеру не много забил. Мне больше нужно было мячи отбирать, а не забивать, — пояснил он. — По большому счету, дело не в количестве забитых голов, а в том, какое место твоя команда занимает.



Напомним, по результатам 13-го тура «Зоркий» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, и это очень достойный промежуточный результат.



Конечно, речь зашла о шансах команды, сформированной буквально накануне старта первенства, занять лидирующие позиции.



— Думаю, что основная борьба за призовые места еще впереди, — сказал Алдонин.



Одной из главный мыслей, высказанных футболистом поклонникам, стало вполне понятное пожелание:



— Вы приходите на игры, приводите близких, друзей. Футбола без зрителей не бывает!



Очередную игру «Зоркий проведет» 21 октября в 15.00. В рамках 14-го тура ПФЛ (2-й дивизион) наша команда встретится с «Сатурном» из Раменского на стадионе соперника.