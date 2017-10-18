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14:11 (мск), источник: Onedivision.ru

Петренко возглавил «Ротор-2»

Как сообщает Федерация футбола г. Волжский, Дмитрий Петренко занял должность главного тренера, Владимир Дергач станет помощником главного тренера.

Этот «тандем» тренеров зарекомендовал себя с самой лучшей стороны сначала выведя Армавирское «Торпедо» в ФНЛ, а на следующий год заняв второе место в той же Зоне ЮГ с клубом «Афипс» (Афипский).

Председатель Федерации футбола г. Волжского Павел Колемагин получил новое назначение. Теперь он будет занимать должность начальника клуба «Ротор-2» (Волгоград). Согласно информации, опубликованной в официальной группе Федерации, Колемагин уже внес коррективы в штаб команды. Ранее занимавший должность главного тренера Эвальд Фролов переходит на должность начальника команды, с которой он знаком не понаслышке проработав более 12 лет на подобной должности в «Торпедо» и «Энергия» (Волжский).

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