Петренко возглавил «Ротор-2»
Как сообщает Федерация футбола г. Волжский, Дмитрий Петренко занял должность главного тренера, Владимир Дергач станет помощником главного тренера.
Как сообщает Федерация футбола г. Волжский, Дмитрий Петренко занял должность главного тренера, Владимир Дергач станет помощником главного тренера.
Этот «тандем» тренеров зарекомендовал себя с самой лучшей стороны сначала выведя Армавирское «Торпедо» в ФНЛ, а на следующий год заняв второе место в той же Зоне ЮГ с клубом «Афипс» (Афипский).
Председатель Федерации футбола г. Волжского Павел Колемагин получил новое назначение. Теперь он будет занимать должность начальника клуба «Ротор-2» (Волгоград). Согласно информации, опубликованной в официальной группе Федерации, Колемагин уже внес коррективы в штаб команды. Ранее занимавший должность главного тренера Эвальд Фролов переходит на должность начальника команды, с которой он знаком не понаслышке проработав более 12 лет на подобной должности в «Торпедо» и «Энергия» (Волжский).