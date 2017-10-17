Арбитр матча «Торпедо» Вл — «Текстильщик» объяснил свои решения, вызвавшие скандал

Напомним, что комментатор матча, пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский, прямо в эфире заявил: «Это позор российского футбола», после чего отказался комментировать оставшуюся часть встречи.

Матч вызвал большой резонанс, ситуацию даже разобрали на британском телевидении.

— Велась борьба за позицию. Нападающий «Торпедо» пытался преградить путь мячу. Между игроками произошел контакт, — рассказал Мирошниченко в эфире программы «Свисток». — Нападающий подгибает ноги и падает на газон. Я решил продолжить матч и назначил штрафной за игру руками вратаря «Текстильщика» вне штрафной площади.

— Не стоило показать ему жёлтую карточку?

— По правилам, если произошел такой эпизод, команда наказывается штрафным без санкций вратарю.

— Следующий эпизод — розыгрыш штрафного удара, многим кажется, что была игра руками.

— В этот момент игрок обороняющейся команды, пытаясь сыграть коленом, прижимает руки к груди, чтобы избежать нарушения. Мяч попадает в колено и отлетает в прижатые руки. В этом случае они не увеличивают площадь тела и не мешают мячу пройти дальше. Поэтому я продолжил игру.

— Вы наверняка видели комментарий матча, что эпизод разбирался на британском телевидении.

— Да, видел. После игры был проведен разбор, и в обоих случаях инспектор поддержал мои решения.

— Какие-то претензии со стороны представителей клубов звучали?

— Нет, всё по стандарту, пришли представители команд, подписали протокол. Никаких претензий не было.

— С какими чувствами вы ждали решения контрольно-квалификационной комиссии?