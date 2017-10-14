Уход комментатора во время матча «Торпедо» — «Текстильщик» разобрали на английском ТВ

Ведущий программы Ричард Кис и экс-игрок сборной Шотландии Энди Грэй пришли к выводу, что судья Петр Мирошниченко обязан был назначить пенальти в обоих моментах. Также они связались по телефону с комментатором той встречи Владимиром Никольским, который не выдержал и отказался продолжать работу после этой ситуации.

Напомним, игра второго дивизиона состоялась в прошлую пятницу в зоне «Запад». На 65-й минуте арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова. Судья решил, что голкипер, сваливший соперника, не фолил. При этом рефери посчитал, что Смирнова можно наказать штрафным ударом за то, что он держал мяч рукой за пределами штрафной площади. А минуту спустя кто-то из игроков «Текстильщика» сыграл рукой в своей штрафной. Но Мирошниченко и в том моменте не стал указывать на 11-метровую отметку, продолжив матч.