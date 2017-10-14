Сергей Лапшин: Меня неприятно удивил Дмитрий Сычев

«Меня неприятно удивил сегодня Дмитрий Сычев. Игрок, игравший на самом высоком уровне, не может так поступать как он. Наш игрок получает травму в жестком стыке, а Дмитрий вместо того, чтобы выбить мяч по правилам фэйр-плей, продолжает атаку, в результате, корой зарабатывается штрафной с которого нам забивается гол. Но видимо наверху видели эту несправедливость и мы смогли вырвать победу в этом матче.