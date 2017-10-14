Сергей Лапшин: Меня неприятно удивил Дмитрий Сычев
Главный тренер футбольного клуба «Велес» Сергей Лапшин подверг критике игроков футбольного клуба «Локомотив-Казанка» Дмитрия Сычева и Романа Тугарева..
Главный тренер футбольного клуба «Велес» Сергей Лапшин подверг критике игроков футбольного клуба «Локомотив-Казанка» Дмитрия Сычева и Романа Тугарева..
«Меня неприятно удивил сегодня Дмитрий Сычев. Игрок, игравший на самом высоком уровне, не может так поступать как он. Наш игрок получает травму в жестком стыке, а Дмитрий вместо того, чтобы выбить мяч по правилам
Хотел сказать пару слов о Романе Тугареве, он интересный и одаренный футболист, но так падать при каждом контакте нельзя. Как он собирается играть на более высоком уровне, если на уровне ПФЛ он валится от любого прикосновения? — сказал Лапшин.