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11:28 (мск), источник: Onedivision.ru

Сергей Лапшин: Меня неприятно удивил Дмитрий Сычев

Главный тренер футбольного клуба «Велес» Сергей Лапшин подверг критике игроков футбольного клуба «Локомотив-Казанка» Дмитрия Сычева и Романа Тугарева..

Источник: РИА "Новости"

«Меня неприятно удивил сегодня Дмитрий Сычев. Игрок, игравший на самом высоком уровне, не может так поступать как он. Наш игрок получает травму в жестком стыке, а Дмитрий вместо того, чтобы выбить мяч по правилам фэйр-плей, продолжает атаку, в результате, корой зарабатывается штрафной с которого нам забивается гол. Но видимо наверху видели эту несправедливость и мы смогли вырвать победу в этом матче.

Хотел сказать пару слов о Романе Тугареве, он интересный и одаренный футболист, но так падать при каждом контакте нельзя. Как он собирается играть на более высоком уровне, если на уровне ПФЛ он валится от любого прикосновения? — сказал Лапшин.

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