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12:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Никольский: Да, владимирское «Торпедо» — клуб второго дивизиона, но о нас не нужно вытирать ноги

Пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский остался недоволен критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в свой адрес.

Никольский также добавил, что не нужно вытирать ноги об его клуб.

— Что касается слов Будогосского обо мне — я в шоке, — сказал Никольский. — Безусловно, в трансляции матча говорил на эмоциях. Но я комментирую игру своей любимой команды, за которую болею более 30 лет. И работаю в ней около 10 лет. И одно дело — эмоции человека на стадионе, и совсем другое — человека, находящегося в кресле чиновника! Как можно допускать мысль, не говоря уже об ее озвучивании, и сравнить рядовой матч ПФЛ с Великой Отечественной войной, где погибли миллионы людей? Это просто кощунство со стороны футбольного чиновника.

«Я — Геббельс?! «Я — Геббельс?! Это вообще-то оскорбление. Я за свои некорректные (по мнению ПФЛ) выражения писал объяснительную. К нам в клуб пришло письмо, в котором Профессиональная футбольная лига просит господина Никольского прислать объяснительную за некорректные выражения во время трансляции. В то же время у господина Будогосского высказывания не некорректные, а оскорбительные. Поэтому хочется, чтобы он тоже каким-то образом их объяснил.

Да, «Торпедо» — клуб второго дивизиона. Да, мы — клуб, который не так посещаем и редко попадает в СМИ, но о нас не нужно вытирать ноги! Мы все смотрим игры РФПЛ и слышим слова не только комментаторов, но и руководителей, покровителей и главных тренеров в адрес судейского корпуса. Не стану называть фамилии людей, которые выражались в адрес судей более жестко и грубо. Почему господин Будогосский не сравнивает их с представителями фашисткой Германии и с предателями? (Андрей СИЗЯКИН).

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